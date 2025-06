San Marino. Federazione Sammarinese Tennis . BJKC: le biancazzurre lottano ma cedono per 2-1 contro Malta

Secondo impegno per le biancazzurre impegnate in Billie Jean King Cup, le cui gare del gruppo III Europa sono in svolgimento a Chisinau (Moldavia).

Dopo la sconfitta di ieri contro l’Armenia, che si è imposta per 3-0, oggi le ragazze, capitanate da Antoine Barbieri, hanno ceduto solo al super tie-break del doppio contro Malta (2-1).

Dopo il primo singolare, vinto dalla maltese Elaine Genovese contro Talita Giardi (6-0 6-0), Silvia Alletti ha centrato il successo contro Emma Montebello per 7-6 (7) 6-4. Nel doppio decisivo le biancazzurre Alletti e Giardi si sono aggiudicate il primo set per 6-4; le maltesi hanno fatto loro il secondo parziale con lo stesso risultato e si sono poi imposte al super tie-break (10-4).

Domani le titane affronteranno Andorra nel terzo ed ultimo incontro della fase a gironi.