San Marino. Federazione Sammarinese Tennis. Coppa Davis: titani sconfitti dall’Azerbaijan. Domani contro l’Islanda per il 5° posto

Dopo la giornata di riposo di ieri la Nazionale di San Marino è tornata in campo oggi a Tirana (Albania) per le sfide del Gruppo IV, zona Europa, di Coppa Davis.

Nel terzo incontro del girone i biancazzurri hanno sfidato l’Azerbaijan, che si è imposto per 3-0. Nel primo singolare Filippo Tommesani ha ceduto 6-1 6-4 a Tamerlan Azizov. Nel secondo incontro, che lo vedeva opposto a Kanan Gasimov, Marco De Rossi si è dovuto ritirare nel corso del terzo set a causa di un dolore al gomito e un fastidio alla mano, dopo essersi aggiudicato il primo set al tie break e aver perso il secondo con il risultato di 6-3.

Nel doppio Mattia Muraccini e Filippo Tommesani sono stati superati per 6-2 6-3 da Gasimov – Hashimov.

I titani chiudono al terzo posto della pool A, rimanendo fuori dalle prime due posizioni che avrebbero garantito i playoff per la promozione al Gruppo III. Domani sfideranno l’Islanda nello spareggio per il 5°-6° posto. Federazione Sammarinese Tennis