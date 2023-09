San Marino. Federazione Sammarinese Tennis: Poker di vittorie per i titani ai Campionati Europei

La Nazionale biancazzurra di beach tennis, reduce dai Mediterranean Beach Games, a distanza di due settimane è tornata ad Heraklion, nell’isola di Creta, per prendere parte ai Campionati Europei che si sono aperti nel tardo pomeriggio di ieri con la cerimonia d’apertura.

Oggi le prime sfide, che hanno visto quattro successi in altrettante sfide per i colori sammarinesi.

Nel doppio femminile Marika Colonna e Alice Grandi, teste di serie numero 9, hanno beneficiato di un bye al primo turno e al secondo si sono imposte sulle cipriote Markou – Savva per 6-2 6-0.

Nel maschile anche Alvise Galli e Federico Zafferani hanno ottenuto un lasciapassare per il secondo turno, dove hanno battuto 6-2 6-3 i greci Alexias – Lemonidis.

Nel doppio misto, la coppia Galli – Grandi, nona testa di serie, ha esordito al secondo turno superando 6-1 3-6 10-6 gli estoni Toomjoe – Hinno. Successo anche per la coppia Colonna – Zafferani, che ha superato i tedeschi Holtaus – Pelster con il risultato di 6-2 3-6 10-6.