San Marino. Federazione Sammarinese Tennis. Rodeo di Riccione: Sciutti trionfa nell’Under 12, Valentini finalista nell’Under 10 femminile

Alex Sciutti e Amelia Valentini sono stati protagonisti del Torneo, con formula Rodeo, organizzato dal Tennis Club Riccione. Sciutti ha fatto suo il titolo Under 12 maschile superando ai quarti Matteo Lotti per 4-1 4-0, imponendosi in semifinale su Achille Amadio per 4-1 4-2 e avendo poi la meglio in finale su Diego Barchi, con il risultato di 4-0 4-2.

Amelia Valentini, impegnata nel tabellone Under 10 femminile, ai quarti si è imposta su Ilaria Orselli per 4-0 5-4, in semifinale ha superato Camilla Testa per 4-2 5-3 ed ha ceduto solo in finale contro Noemi Gallina (5-4 4-0). Il prossimo weekend ripartirà l’attività degli atleti più piccoli impegnati nei tornei FIT Junior Program. Il Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo ospiterà la prima tappa delle categorie Red, Orange e Super Orange.