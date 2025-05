San Marino. Federazione Sammarinese Tennis. Tennis Europe: vittoria al primo turno per Serena Pellandra

Serena Pellandra avanza brillantemente nel main draw del torneo Tennis Europe Under 14, grado 2, in svolgimento sui campi del Tennis Club Pavia. La sammarinese, dopo aver superato il tabellone di qualificazione, ha affrontato oggi al primo turno Emma Corena, imponendosi con un doppio 6-1. Agli ottavi se la vedrà con Giorgia Lanza, sesta testa di serie del tabellone.

Si è fermata al primo turno, invece, l’avventura della tennista biancazzurra nel torneo di doppio. In coppia con Emma Lanzoni è stata sconfitta ieri 6-4 6-3 da Camilla Iannece e Alessia Maria Minzat.

Federazione Sammarinese Tennis