San Marino. FederPesca attiva con il campionato regionale per ragazzi e master

Al lago di Faetano si è disputata la quarta e ultima prova del Campionato Italiano Regionale Under 10-13-15, che ha visto impegnati anche sette atleti sammarinesi. Nell’Under 15 terzo posto per Riccardo Ducci, mentre nell’Under 13 vittoria di settore per Samuele Brighi, seguito sul podio da Daniele Clementi (secondo) e Matteo Jeannin e Denis Errante (terzi). Quarta posizione per Francesco Biordi e quinta per Gabriel Roman. Grazie a questi risultati tutti e sette i rappresentanti del Titano accedono alla finale che si disputerà sabato 31 agosto al lago Pascoli di Rimini.

Contemporaneamente ai Campionati Italiani, a Rimini è andata in scena la terza giornata del Campionato Sammarinesedi categoria Master. Paolo Menicucci si è assicurato il successo con 20.100 punti, secondo posto per Romano Valeriani(19.150) e terzo per Milena Fabbri (15.050).