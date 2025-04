San Marino, Federtennis: Cristina Carattoni torna nel Consiglio Federale, Michele Moretti è il nuovo Segretario Generale. Assegnate le deleghe a ciascun membro

A meno di due settimane dall’assemblea generale che ha decretato l’elezione di Elia Santi a nuovo presidente, il Consiglio Federale della FST si è riunito per definire la ridistribuzione delle cariche e per provvedere al reintegro di un membro. Dopo l’esperienza del precedente ciclo olimpico torna a far parte del Direttivo Cristina Carattoni. Il ruolo di Segretario Generale, in precedenza ricoperto da Santi, è stato assegnato a Michele Moretti. Filippo Francini è stato confermato Vicepresidente e Giancarlo Manuzzi resta nel ruolo di Tesoriere.

A ciascun membro sono state inoltre attribuite delle deleghe specifiche. Al Presidente Elia Santi, oltre alle competenze stabilite dallo Statuto, sono stati riconosciuti il ruolo di responsabile federale del Centro Tennis e di responsabile dell’organizzazione delle manifestazioni sportive nazionali e internazionali ospitate a San Marino, nonché il compito di curare le relazioni con gli atleti di interesse federale.

Il Vicepresidente Francini, tra le altre cose, sarà referente federale per l’attività svolta dagli affiliati del settore tennis e responsabile degli operatori economici che hanno sede presso il Centro Tennis. Al Segretario Generale Moretti il ruolo di responsabile della Scuola Federale Tennis della FST, oltre ad affiancare il Presidente in tutta una serie di relazioni interne ed internazionali.

Al Tesoriere Gian Carlo Manuzzi sono riservati gli aspetti legati all’amministrazione del patrimonio e all’impianto, in condivisione con il Presidente.

Roberto Pellandra, oltre ad essere responsabile federale delle rappresentative nazionali maschili di tennis e referente per il settore tamburello, ricoprirà il ruolo di responsabile della Scuola Federale, settore SAT, unitamente al Segretario; Cristiana Carattoni sarà la responsabile federale delle squadre nazionali femminili, affiancherà il Presidente quale responsabile dell’impianto e, insieme a Moretti, si occuperà del settore agonistico della Scuola Federale.

Mauro Chiaruzzi sarà il punto di riferimento del settore medico e fisioterapico, oltre ad essere referente federale dei tesserati e degli utenti del Centro Tennis.

Infine, Stefano Pazzini è confermato referente per i settori padel e beach tennis, per i quali curerà anche le relazioni con gli organismi sportivi nazionali ed internazionali insieme al Presidente.

Comunicato stampa – Federazione Sammarinese Tennis