San Marino. Federvolley. Europei SCA/ La under 18 femminile batte la Scozia e va in semifinale Il CT

Il CT Lucchi: “Abbiamo imposto il nostro gioco”.

Europei SCA under 18 femm. San Marino – Scozia (25/14 25/11 25/10). Anche la seconda partita dell’Europeo under 18 femminile in corso di svolgimento a Malta si risolve in una chiara vittoria per San Marino. Le ragazze di coach Lucchi nella tarda mattinata di oggi hanno letteralmente schiantato la temutissima Scozia per 3 a 0 e sono andate in semifinale da prime nel girone. Giocheranno domani, sabato 12 aprile, alle 16.30 contro la seconda classificata del girone A.

“Abbiamo imposto il nostro gioco – sottolinea a fine match il Ct Cristiano Lucchi. – Se giocheremo in questo modo in maniera costante, cioè con ordine in difesa e ricezione e con determinazione ed efficienza in attacco, penso che potremo dare fastidio un po’ a tutti. La Scozia veniva dal secondo posto dello scorso anno e dunque ha le sue legittime aspirazioni ma noi oggi abbiamo giocato veramente bene e ne sono molto contento. Chiaro che domani è un altro giorno e ogni partita ha la sua storia però, intanto, godiamoci questa bella gara e la consapevolezza di poter esprime questo livello di gioco”.

Tabellino San Marino: Beccari, Ripa 3, Casali (L2), Valentini (L1), Gobbi 5, Benvenuti 1, Pedrelli 14, Gasperoni 4, De Gregorio, Sarasini 6, Tiezzi 5, Guerra 6. N.E. Albertini, Mancini. Ace 10. Battute sbagliate 9. Muri punto 3. Ct Cristiano Lucchi.

Risultati

Gruppo A

Partite giocate: Monaco – Irlanda 2 a 3; Irlanda – Malta 1 a 3.

da giocare: Monaco – Malta.

classifica: Malta 1 vittoria (3 set vinti; 1 set perso; diff. set +2). Irlanda 1 vittoria (4 set vinti; 5 set persi; diff. set -1). Monaco 0 vittorie (2 vinti; 3 persi; diff. set -1).

Gruppo B

Partite giocate: Irlanda del Nord – San Marino 0 a 3. San Marino – Scozia 3 a 0.

da giocare: Scozia – Irlanda del Nord.

classifica: San Marino 2 vittorie (6 set vinti; 0 persi; diff. set +6). Irlanda del Nord 0 vittorie (0 set vinti; 3 set persi; diff. set – 3). Scozia 0 vittorie (0 set vinti; 3 set persi; diff. set -3).

Nella foto:foto 1. La nazionale festeggia dopo la vittoria contro la Scozia. Foto 2, 3 e 4 alcune immagini della partita fra San Marino e Irlanda.

Ufficio stampa

Federvolley San Marino

San Marino, 10 aprile 2025