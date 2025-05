San Marino. Femminile: in arrivo il Chievo. Crevacore: “Felici di Roma, ma non ci adagiamo. Obiettivo confermarci”

Il colpo esterno di domenica scorsa ha moltiplicato gli entusiasmi delle Titane. Il gruppo è ripartito forte per preparare una sfida delicata come quella con il Chievo Women, ospite delle ragazze di Bragantini domenica ad Acquaviva. Elisa Crevacore lo conferma: “La vittoria con la Res ha dato un input notevole alla squadra. Siamo tutte molto positive, e naturalmente anche molto concentrate. Il mister ci ripete sempre che, al di là degli aspetti tecnici e tattici, per vincere ci vogliono fame e cuore. Ci puntavamo prima e ci punteremo a maggior ragione adesso. Vogliamo sfruttare quel risultato come trampolino di lancio della nostra stagione. Detto ciò, non dobbiamo adagiarci su quella vittoria, ma voltare subito pagina. C’è un’altra partita molto importante da affrontare.”

Il Chievo non scenderà sul Titano privo di motivazioni. La squadra veronese è reduce da tre sconfitte di fila e pertanto sarà estremamente affamata di riscatto. “Il Chievo è un’ottima squadra, che sicuramente ce la metterà tutta per ritrovare quel risultato che le manca da un po’ di tempo. – continua Crevacore – Però noi non abbiamo paura. Con la Res abbiamo scacciato gli ultimi timori residui ed imparato che, se vogliamo, possiamo arrivare a risultati importanti. Non ci nascondiamo: il nostro proposito è quello di confermarci. Faremo di tutto per riuscirci.”

Un infortunio ha frenato Elisa nella primissima parte di stagione. Era rientrata con il Cesena e in casa della Res ha avuto la sua prima chance dal 1’: “La titolarità di domenica mi ha dato molta fiducia, che spero di aver ripagato. La prendo come un punto di partenza per fare sempre meglio. È il mio obiettivo.”

Appuntamento domenica allo stadio di Acquaviva. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta sul canale YouTube della FIGC Femminile.

Ufficio Stampa