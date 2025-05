San Marino. Femminile: la Freedom al sabato per chiudere il trittico di scontri diretti

Un giorno in meno del solito per gestire i buoni pensieri post-Pavia ma soprattutto per preparare il terzo scontro diretto consecutivo. Di recente le Titane hanno dilatato le distanze fra sé e la zona retrocessione, hanno riagganciato la Res Roma e hanno scavalcato la Freedom, la formazione che farà loro visita in occasione della 26° giornata di Serie B, programmata eccezionalmente al sabato ed eccezionalmente a Montecchio. “Ci aspetta una gran bella partita ed è importante, per noi, ritrovare l’atmosfera di casa – afferma Martina Tamburini – Loro hanno fatto un buonissimo girone di ritorno, ma anche noi siamo migliorate. Non faremo certamente l’errore di sottovalutarle, ma è sui nostri punti di forza, più che sull’avversario, che concentreremo la nostra attenzione.”

La missione di cancellare subito la delusione di Roma è stata portata a termine con successo. Adesso l’imperativo è chiudere al meglio questo trittico, per aumentare significativamente le possibilità di salvezza. “Sapevamo che sarebbero state tre settimane molto impegnative. Il primo di questo scontro diretti non è finito nel migliore dei modi, anche se era partito bene – ammette l’attaccante pesarese – Domenica scorsa invece siamo state brave. La partita era difficile e la vittoria per nulla scontata. Abbiamo ottenuto quello che volevamo e questo ci permette di affrontare la Freedom con la testa un po’ più leggera. Ma la partita andrà giocata al massimo delle nostre forze: è un palio una fetta importante di salvezza, che vogliamo raggiungere a tutti i costi. Credo che ci meritiamo questo traguardo alla luce dei miglioramenti che abbiamo fatto in questi ultimi tempi e per il gioco che stiamo sviluppando. È il caso di dimostrarlo.”

Un gioco reso più fluido grazie ad una maggiore confidenza con i principi di mister Venturi – che contro la Res ha completato un girone esatto di militanza in San Marino Academy – ma anche grazie ad un’auto-convinzione che è cresciuta e che ha consentito a Tamburini e compagne, da Ravenna in poi, di essere molto più presenti e ‘taglienti’ negli ultimi 30 metri avversari: “Ogni squadra è diversa e ti permette di costruire di più o di meno, ma in generale è indubbio che abbiamo fatto una crescita dal punto di vista della presenza offensiva. Spesso in questi scontri diretti la squadra avversaria ti attende ed è importante per noi giocare veloci, aprire spazi e attaccare la porta avversaria con continuità. Con il Pavia è finita 1-0 ma abbiamo avuto chances di segnare almeno altri 3-4 gol. Non riuscendoci, il risultato è rimasto in bilico fino alla fine. Perciò la strada è quella: continuare a costruire tanto, ma concretizzare di più. Abbiamo tutte le qualità per farlo. “

In questa corsa a quattro per evitare il terzultimo posto, un ruolo potrebbe giocarlo anche il computo generale degli scontri diretti. Con il Pavia è perfetta parità, mentre con la Res Roma le Titane sono in svantaggio. In casa della Freedom, all’andata, fu vittoria sammarinese per 2-0. Ma Tamburini avverte: “La Freedom è una squadra diversa rispetto al girone di andata. In quel caso vincemmo ma non fu una partita facile. Nel frattempo, però, siamo cambiate tanto anche noi. Perciò, ripeto, più che pensare a loro dobbiamo concentrarci su noi stesse e sui miglioramenti che stiamo facendo. Lì ci giocheremo le nostre chances di vittoria.”

Appuntamento a sabato 27 aprile allo stadio di Montecchio. Se giorno e luogo sono insoliti, ciò che non cambia è l’orario di gioco – ore 15:00 – e la possibilità di seguire San Marino Academy – Freedom in diretta streaming sul canale YouTube di Bepi.TV

Ufficio Stampa