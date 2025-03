San Marino. Femminile – la Nazionale Under 16 in partenza per Tirrenia

Questa mattina la rifinitura all’Ezio Conti di Dogana e nel primo pomeriggio la partenza per Tirrenia. La Nazionale femminile sperimentale Under 16 è pronta ad affrontare la prima esperienza di un ritiro, anche se di breve Femminile: la Nazionale Under 16 in partenza per Tirrenia

durata e ad una distanza da casa relativamente ridotta. Domani, poi, sarà il giorno della prima gara di respiro internazionale: l’amichevole contro la Selezione Calcio+15 dell’Italia. Tutti passi che aiuteranno le giovani Titane a prendere dimestichezza con il clima delle manifestazioni UEFA, ad iniziare da quel Torneo di Sviluppo che proprio San Marino ospiterà in aprile e che farà segnare, per la Nazionale Under 16, l’esordio assoluto in campo europeo di una Selezione al femminile sorta alle pendici del Monte Titano. Intanto, per l’amichevole del C.P.O. di Tirrenia, in programma domani alle 14:30, il CT Giacomo Piva ha convocato le seguenti giocatrici:

GIOCATRICE NATA IL CLUB Balsimelli Aurelia 20/08/2007 SAN MARINO ACADEMY Benedettini Anna 19/02/2008 SAN MARINO ACADEMY Bianchi Anita 16/12/2009 SAN MARINO ACADEMY Bonciucci Silvia 18/10/2008 SAN MARINO ACADEMY Boscarol Lucia 10/03/2009 SAN MARINO ACADEMY Carli Cristina 13/11/2008 SAN MARINO ACADEMY Della Valle Alessia 17/12/2010 SAN MARINO ACADEMY Forcellini Arianna 19/08/2008 SAN MARINO ACADEMY Mastronardi Elisa 09/01/2008 SAN MARINO ACADEMY Paolini Elisa 13/03/2008 SAN MARINO ACADEMY Paone Greta 06/06/2009 SAN MARINO ACADEMY Penserini Giulia 26/03/2010 SAN MARINO ACADEMY Stifani Sofia 04/06/2009 SAN MARINO ACADEMY Ragazzini Teresa 15/02/2010 SAN MARINO ACADEMY Mikaela Tamagnini 05/08/2008 SAN MARINO ACADEMY Terenzi Elisa 07/01/2008 SAN MARINO ACADEMY Yazici Asya 19/07/2008 SAN MARINO ACADEMY

FSGC | Ufficio Stampa