San Marino. Femminile: le Titane ricevono il Ravenna. Brambilla: “Partire aggressive come ad Arezzo”

Missione derby nella settimana del ritorno ad Acquaviva. Le Titane attendono il Ravenna Women per una sfida nel quale intendono ricercare un prolungamento di quella serie positiva avviata con il Parma e proseguita in casa dell’Arezzo. Dopo due pareggi serve però un’ulteriore accelerata per ritrovare una vittoria che manca da quattro giornate, segnatamente dalla trasferta di Tavagnacco, e che in casa manca del tutto. Il Ravenna finora ha incontrato delle difficoltà, ma guai a sottovalutare un avversario certamente affamato di riscatto. Concetto che ha ben presente Viola Brambilla: “Questa partita ci richiederà di essere super concentrate fin dal primo minuto di gioco. Dovremo partire aggressive come ad Arezzo. Non possiamo assolutamente permetterci di sottovalutare nessuno, a maggiore ragione in una gara dura come un derby.” Due pareggi consecutivi, ancorchè molto diversi fra loro, sono il biglietto da visita con cui la compagine biancoazzurra si presenta a questa sfida. Arezzo ha lasciato nel complesso sensazioni positive. Buono, soprattutto, il primo tempo. “L’obiettivo è fare sempre meglio – prosegue la 14 biancoazzurra – Ripartiamo dalla prima frazione della gara di Arezzo, in cui siamo state molto brave a pressare e a recuperare palloni. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco e di essere propositive, nonostante i disagi portati dal forte vento. Dovremo fare ancora meglio perché adesso abbiamo fame di tre punti. C’è un aspetto particolare sul quale dobbiamo migliorare, secondo me: accompagnare le azioni d’attacco con molte giocatrici. Su quello dobbiamo lavorare per essere ancora più incisive nell’area avversaria.”

Ciò detto, il gruppo procede in maniera coesa su un binario di crescita. “Quest’anno abbiamo una rosa molto giovane. Le ragazze nuove si sono inserite bene sin dall’inizio. Questo ha permesso di creare un ottimo spirito di squadra, che emerge nelle situazioni di maggiore difficoltà. Secondo me, ad esempio, è stato proprio questo il segreto della nostra rimonta con il Parma. E altre imprese sono possibili se rimarremo unite come lo siamo adesso. Faremo grande affidamento anche su questo per cercare risultati e per scalare la classifica.” – conclude Brambilla.

San Marino Academy – Ravenna Women, valevole per la 7° giornata del campionato di Serie B femminile, si gioca domenica alle 14:30 allo stadio di Acquaviva. Ingresso libero in tribuna e diretta sul canale YouTube di Bepi.TV.

Ufficio Stampa