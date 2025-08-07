    • San Marino. Festa di San Rocco – Cailungo 2025 – Dal 7 al 10 agosto nella nuova piazza di Cailungo

    Festa di San Rocco – Cailungo 2025

    Dal 7 al 10 agosto nella nuova piazza di Cailungo

    Cailungo si prepara ad accogliere uno degli eventi più amati e attesi dell’estate: la Festa di San Rocco-Cailungo, un appuntamento che unisce tradizione, gastronomia, musica, spettacoli e comunità.
    L’edizione 2025 si terrà nella rinnovata piazza di Cailungo, trasformata per l’occasione in un vero e proprio centro pulsante di festa, accoglienza e allegria, dove ogni serata sarà una scoperta.

    PROGRAMMA UFFICIALE

    Giovedì 7 agosto – Serata della tradizione

    La festa si aprirà nel segno della spiritualità e della tradizione:

    • Ore 20:15: Partenza della processione dalla Chiesa di San Rocco.

    • A seguire: Santa Messa in piazza e tradizionale benedizione dei bambini.
      Dopo la funzione, la comunità si ritroverà per un piccolo rinfresco, e poi spazio al divertimento con le “tombolate serali“,
      premi gastronomici e non, il tutto accompagnato da vino e ciambella.

    Venerdì 8 agosto – La giornata dei giovani

    • Dalle 18:00: Il tradizionale Mercatino dei Giocattoli, dove i più piccoli potranno scambiare, vendere o acquistare giocattoli. Partecipazione gratuita per tutti!

    • Dalle 18:00 in poi: “I lettori con la valigia”, angolo lettura per bambini.

    • Area gastronomica: stand con cucina tradizionale, piatti anche gluten free, Bar, Casa dei Dolci, Cocktail Corner, Ciringhito, la Ruota della Fortuna, e l’imperdibile Pesca ricchissima con premi per ogni gusto.

    • Ore 19:00: Spettacolo per famiglie con Marco Merlino: canti, balli e tanta allegria.

    • Ore 21:00: Grande serata dance con i Qluedo e le migliori hit disco dagli anni ’80, ’90 e 2000, per ballare fino a notte.

    Durante tutte le serate sarà disponibile un’area sportiva permanente dedicata alla Scuola Calcio sp Cailungo, che ospiterà anche l’Academy Femminile. Sarà possibile incontrare lo staff, scoprire il programma della nuova stagione e ricevere info sull’Open Day previsto il 27-28-29 agosto al Piccolo Maracanà, gadget e gonfiabili per divertirsi con i piccoli amici.

    Sabato 9 agosto – XIII^ Sagra della Tagliatella

    • Apertura ufficiale della Sagra della Tagliatella, regina indiscussa della festa: tagliatelle fatte a mano dalle esperte maestranze locali.

    • Ampia offerta gastronomica con piatti tradizionali, senza glutine, dolci, cocktail e tanto altro.

    • Ore 19:00: Esibizione della compagnia Mya Gym.

    • Ore 21:00: Serata danzante con la travolgente Orchestra Davide Salvi.

    Durante la serata:

    • Continua la Pesca con 10 Super Premi Finali per chi trova le firme speciali.

    • Attive la Casetta dei Dolci con tante novità e la Ruota della Fortuna con gustose sorprese.

    Domenica 10 agosto – Gran finale

    • Ore 9:30: Santa Messa solenne in piazza.

    • Dalle prime ore del pomeriggio e per tutta la serata:

      • Stand gastronomici, Cucina, Bar, Cocktail Corner, Casa dei Dolci, Pesca, Ruota della Fortuna.

      • Ancora protagonista la Tagliatella, per chi non ha fatto in tempo ad assaggiarla prima!

    • Ore 21:00: la splendida voce di Elena Cammarone e la sua band, per un ultimo grande spettacolo in musica sotto le stelle fino a tarda notte.

    Un ringraziamento speciale

    La sp Cailungo, il Comitato Festa e tutti i collaboratori desiderano rivolgere un sentito ringraziamento al Ritrovo degli Operai e Contadini, alla Giunta di Castello di Borgo Maggioreed ed ancor più a tutti gli straordinari sponsor, volontari e collaboratori che ogni anno rendono possibile questo evento tanto amato.
     
    Vi aspettiamo numerosi dal 7 al 10 agosto 2025

    Piazza di Cailungo – Via Cà dei Lunghi, Repubblica di San Marino
    Un’occasione imperdibile per vivere insieme tradizione, buon cibo, musica e tanta allegria!

    •