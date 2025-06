San Marino festeggia Zola: 95 anni di Teresa Montironi e 65 del negozio simbolo del Centro Storico

Eleganza, memoria e passione: sono questi gli ingredienti del doppio anniversario che si celebra oggi, 4 giugno 2025, nel Centro Storico di San Marino. Teresa Montironi, per tutti Zola, festeggia i suoi 95 anni e i 65 anni dello storico negozio che porta il suo nome. Un punto di riferimento che ha attraversato generazioni, trasformandosi da semplice boutique in simbolo di identità culturale per l’intera Repubblica.

Per l’occasione, Zola sarà felice di brindare con clienti, amici e chiunque voglia renderle omaggio: l’appuntamento è per oggi, nel suo atelier storico nel cuore del Centro Storico, dove tutto ha avuto inizio.

“La moda passa, lo stile resta” – questa frase, spesso citata, trova in Zola la sua incarnazione perfetta. Dal primo banco di tessuti aperto in casa alla selezione delle migliori firme del made in Italy e del fashion internazionale, la sua visione ha preceduto il tempo, resistito alle mode, superato le crisi.

Dalle Sorelle Fontana a Krizia, da Versace ad Armani, da Cucinelli a Paul Smith: nomi importanti, certo, ma il tratto distintivo è sempre stato uno solo – l’equilibrio raffinato tra qualità, originalità e misura. Zola ha costruito una clientela affezionata fatta non solo di residenti, ma anche di ospiti illustri, rappresentanti istituzionali e visitatori in cerca di un consiglio sicuro e di uno stile autentico.

Il negozio Montironi è stato, per oltre sei decenni, il luogo dove ci si preparava per eventi ufficiali, ricevimenti, congressi, cerimonie. Più che una semplice boutique, un luogo di ascolto, di relazione, di cura sartoriale. E dietro il bancone, sempre lei: Teresa, con la sua grazia ferma, lo sguardo vigile e una passione instancabile per l’eleganza ben fatta.

Oggi, più che mai, San Marino ha l’occasione di dire grazie a Zola. Per aver rappresentato, nel tempo, un baluardo di gusto e discrezione. Per aver difeso un’idea di moda che è anche cultura. E per aver lasciato un segno concreto nel tessuto sociale e commerciale del Paese.

A 95 anni, Zola è ancora lì: presente, lucida, elegante. Un punto fermo in un mondo che corre. Un esempio di come lo stile vero non si insegna, non si compra, non si improvvisa: si è.

APPUNTAMENTO