San Marino. Fibromialgia: Oltre il Silenzio – Inaugurazione della Panchina Viola, 17 maggio 2025

La Giunta di Castello della Città di San Marino, in collaborazione con l’associazione Fibromialgici Sammarinesi, è lieta di invitarvi all’inaugurazione della Panchina Viola, un simbolo di consapevolezza, rispetto e ascolto per le persone affette da fibromialgia.

L’evento si terrà sabato 17 maggio alle ore 10:30 presso l’area verde tra Via Teodorico e Via Gamella, località Murata, San Marino, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

Abbiamo scelto tre parole per rappresentare questa iniziativa: Dolore, rispetto, ascolto. Il dolore, perché la fibromialgia è una sofferenza spesso invisibile ma profondamente reale, che accompagna chi ne è colpito ogni giorno, troppo spesso senza essere compresa. Il rispetto, perché chi lotta contro questa condizione ha diritto a essere riconosciuto e sostenuto, senza pregiudizi o indifferenza. L’ascolto, perché solo ascoltando davvero possiamo dare valore alle storie di chi convive con questa malattia, rompendo il silenzio che la circonda e superando l’invisibilità che spesso l’accompagna.

La Panchina Viola non è solo un simbolo, ma un invito concreto a fermarsi, riflettere e non distogliere lo sguardo dalla sofferenza che non si vede, ma che esiste.

Con questo spirito, invitiamo tutti a partecipare e a condividere insieme a noi un momento di consapevolezza e vicinanza.

Giunta di Castello della Città di San Marino

RingraziandoVi per l’attenzione e la disponibilità,

Cordiali saluti

Alberto Simoncini

Capitano di Castello

Città di San Marino