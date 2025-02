San Marino. Filippo Casadei (Generazione Libera): al lavoro per poche idee ma chiare sul territorio 

Sono un giovane esponente di Generazione Libera, difensore appassionato dell’ambiente, ma con la voglia di creare nuove potenzialità per il territorio. La mia proposta di riconvertire l’ex Tiro a Volo di Murata in uno studentato è un chiaro segnale della mia volontà di ridare vita a spazi inutilizzati, trasformandoli in risorse per la comunità.

L’ex Tiro a Volo, da tempo abbandonato, potrebbe diventare un fulcro per lo sviluppo e il sostegno all’istruzione, offrendo al contempo una soluzione sostenibile alla questione abitativa per gli studenti. La mia visione non si ferma qui: propongo anche l’istituzione di una sala polifunzionale per i giovani presso il centro commerciale Azzurro, creando così uno spazio dinamico e accessibile dove i giovani possono incontrarsi, creare e collaborare.

Non sono un sognatore, ma un pratico, faccio la guardia ecologica, vedo questi spazi dimenticati e vorrei una politica capace a dare delle risposte per valorizzare il territorio e l’ambiente. Non servono tante parole ma idee chiare ed esperienza diretta.

Filippo Casadei

Generazione Libera