San Marino. Finali play-off: il derby di Città vale l’Europa, Cosmos e La Fiorita si giocano il 4° posto

Tra domani e sabato sera il Campionato Sammarinese BKN301 2023-24 emetterà i suoi ultimi verdetti. Si comincia con la “finalina” per il 4° posto, che vedrà opposte, domani, La Fiorita e Cosmos. Sarà di fatto il congedo dalla stagione 2023-24 per la formazione di Serravalle, che, sfumati titoli ed Europa, proverà a togliersi quantomeno la soddisfazione di chiudere fra le migliori quattro. Discorso diverso invece per la squadra di Manfredini, ancora in grado di prendersi sia un trofeo che un pass per la prossima UEFA Europa Conference League: se il campionato non ha riservato particolari gioie ai Gialloblù, potrebbe invece farlo la Coppa Titano, che in finale vedrà opposte proprio la formazione di Montegiardino e la Virtus, fresca del suo primo Scudetto. Nei precedenti stagionali fra Cosmos e La Fiorita comanda la seconda con un pareggio ed una vittoria nella regular season di campionato. Come più volte è stato sottolineato, l’incrocio è ricco di ex, a partire dal tecnico del Cosmos Nicola Berardi. Ma non tutti loro potranno prendere parte alla “finalina”: ne è infatti escluso per squalifica Simone Loiodice. Appiedati dal Giudice Sportivo anche Alessandro Semprini, Vitaioli e Mazzotti. Si gioca alle 20:45 ad Acquaviva.

Profuma decisamente di Europa, invece, la finale per il 2° posto che andrà in scena al San Marino Stadium (con ingresso gratuito) sabato sera, sempre alle 20:45. Il Murata vuole coronare la sua cavalcata stagionale prendendosi una vittoria che significherebbe tornare a solcare i cieli europei a distanza di sedici anni dall’ultima volta. Era infatti il luglio del 2008 quando la scudettata formazione bianconera sfidava il Göteborg nel Primo Turno delle qualificazioni di Champions League. Il Tre Penne ha invece giocato l’ultima Champions appena lo scorso anno, forte della vittoria del campionato, ed in generale partecipa alle campagne europee dei club sammarinesi da cinque anni consecutivi, avendone saltate solo tre negli ultimi quattordici. Serve dunque una vittoria nel derby, agli uomini di Ceci, per allungare questa tradizione, facendo attenzione a non sottovalutare il potenziale di una squadra che a pieno titolo si può definire la sorpresa della stagione vigente, benchè nei due precedenti in campionato si sia sempre dovuta arrendere ai “cugini” biancoazzurri, e senza mai trovare la via del gol. Chi vince va in Conference League, competizione già “assaggiata” dal Tre Penne nelle ultime due estati. Dovrà seguire la gara dalla tribuna dello Stadium Sergio Grassi, squalificato.

Vale la pena ricordare che nelle finali non vige la regola del miglior posizionamento in regular: in caso di pareggio dopo i 90’ si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Questo è il programma delle due finali play-off, che saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su TITANI.TV:

Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24 | Finali SQUADRA SQUADRA FINALE QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO La Fiorita Cosmos 4°- 5° Vandi (Bellavista, Zaghini) – Hafidi 17/05 20:45 Acquaviva Murata Tre Penne 3°- 4° Beltrano (Lunardon, Gallo) – Delvecchio 18/05 20:45 San Marino Stadium

FSGC