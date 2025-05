San Marino. Finalissima di Coppa Titano Tre Fiori e Virtus. Le ultime dichiarazioni

In vista della finalissima di Coppa Titano di sabato contro il Tre Fiori, mister Luigi Bizzotto e il difensore Roberto Sabato hanno presentato così la sfida, nella consueta conferenza stampa che anticipa il match:

Luigi Bizzotto:

“La squadra sta bene. È vero che il mese di inattività porta qualche incognita, ma i ragazzi si stanno allenando con intensità. Rispetto all’anno scorso abbiamo cambiato qualcosa a livello di programmazione per cercare di arrivare più pronti a questa partita.

Non abbiamo pressioni, ma vincere anche questo trofeo sarebbe un’opportunità incredibile perché capita poche volte di avere la possibilità di avere tra le mani tutti e tre i trofei nazionali.

In più, siamo molto affezionati alla Coppa Titano, è stato il primo trofeo che abbiamo conquistato, due anni fa. Vogliamo giocarcela fino in fondo.”

Roberto Sabato:

“La vittoria del campionato ci dà tranquillità, ma vogliamo provare a chiudere in bellezza. A mio avviso sarà una bella partita, più aperta del solito dato che entrambe le squadre sono già certe di partecipare alle competizioni europee della prossima stagione.”

