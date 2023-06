San Marino. Fine settimana intenso per la Federazione Sammarinese Roller Sport impegnata su più fronti.

Fine settimana intenso per la Federazione Sammarinese Roller Sport, impegnata su più fronti. al Conero dal 1 al 4 Giugno si è svolta la Conero Hero Cup 2023, competizione internazionale del circuito Skate World Cup, terza tappa della coppa del mondo in cui erano presenti oltre 200 atleti da 12 nazioni tra cui Italia, polonia, Spagna, India, Iran, Romania, Taiwan e San Marino. Matilde Terenzi si è dimostrata campionessa indiscussa nella disciplina delle Slide, in cui ha gareggiato in categoria unica, battendo molte avversarie senior e mostrando con grinta la sua superiorità; erano presenti anche Iannarone Asia e Mina Matilde che si sono classificate venticinquesime parimerito. Nella seconda giornata è stata la volta della disciplina dello Speed Slalom in cui Matilde Terenzi si è classificata decima col settimo miglio tempo di qualifica e Matilde Mina ventottesima. Nella terza giornata dedicata al Classic Style le atlete di San Marino, Matilde Terenzi e Conti Alessia sono state eliminate nel turno di selezione, purtroppo la quinta posizione di Terenzi non è bastata per la qualificazione in quanto le concorrenti erano divise a gruppi di 13 e si qualificava solo chi arrivava prima. La quarta ed ultima giornata ha visto disputare la disciplina della Battle in cui Matilde Terenzi si è aggiudicata il venticinquesimo posto e Alessia Conti il quarantanovesimo. In considerazione dell’alto numero di partecipanti, i risultati delle atleti sammarinesi sono stati eccellenti in considerazione all’altissimo livello di una competizione del circuito World Skate, all’insegna di giornate di sport e divertimento.

Nello stesso fine settimana si è disputata anche la fase regionale di Federazione dei Giochi Giovanili che ha visto gareggiare le atlete del pattinaggio artistico. La competizione si è svolta a Lugo. La competizione ha messo subito in soggezione le atlete del titano in quanto la società organizzatrice ha sbagliato la musica della prima atleta sammarinese che ha gareggiato, provocando titubanza nelle giovani atlete al primo anno di esperienza. Di seguito i risultati ottenuti: