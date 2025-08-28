San Marino, “Fiorito”: Gabriele Gambuti celebra la Repubblica più antica del mondo con la sua retrospettiva

Martedì 2 settembre, le sale di Palazzo Graziani nella capitale di San Marino ospiteranno l’apertura di “Fiorito”, la nuova retrospettiva di Gabriele Gambuti, dedicata al suo iconico “giardino di ceramiche”.

L’esposizione nasce dal percorso artistico dell’autore, che ha raccolto, plasmato e decorato terre provenienti dalla Repubblica di San Marino e dall’alta Valmarecchia, trasformandole in opere capaci di catturare lo spirito dei luoghi. Ogni pezzo rappresenta un momento preciso del cammino creativo di Gambuti, che da sempre ricerca il dialogo tra materia, memoria e territorio.

Il taglio del nastro è previsto per le ore 18:00, con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e la collaborazione degli Istituti Culturali, che hanno messo a disposizione gli spazi espositivi.

La mostra rappresenta un omaggio originale e poetico alla Repubblica più antica del mondo, invitando i visitatori a scoprire la fusione tra arte, natura e tradizione locale attraverso le ceramiche dell’artista.