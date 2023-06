San Marino. Firenze, Ragini Gupta lascia il consolato Usa: “È stato un sogno”

Al suo posto arriverà Daniela Ballard da Washington. “Questo incarico è molto ambito, tutti i diplomatici americani vogliono venire qui ma il concorso è molto duro”

“Quando sono arrivata da studentessa più di 30 anni fa in Italia non avrei immaginato che ci sarei tornata come console generale americana, era un sogno. Il sogno ora sta per finire e per me è un momento molto difficile ma pure molto dolce perché sono tanti i frutti del lavoro che abbiamo fatto. Oggi sono molto commossa: questi tre anni del mio mandato sono volati, sono stati eccezionali, costituiscono uno dei capitoli più belli e ricchi della mia vita e della mia famiglia”.

Lo ha detto la console generale degli Stati Uniti a Firenze Ragini Gupta, in occasione dell’evento a Villa Bardini per festeggiare il 247esio giorno dell’Indipendenza e per tenere il suo discorso di commiato.

Ragini Gupta, arrivata a Firenze nel luglio 2020, andrà in Giordania e lascerà da agosto l’incarico (che comprende Toscana, Emilia-Romagna, con l’eccezione delle province di Parma e Piacenza, e la Repubblica di San Marino) a Daniela Ballard, che arriva dal dipartimento di Stato a Washington. La Nazione