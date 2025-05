San Marino. FOCUS sull’interpellanza di Repubblica Futura. La domanda del giorno: ”PER LA SICUREZZA PER VOI E’ MEGLIO LASCIARE LE PIETRE (LE GENGHE) NELLE SCUOLE O NEGLI ASILI OPPURE GLI SCIVIOLI ED I GIOCHI?”

Negli spazi destinati ai più piccoli, come scuole e asili, la sicurezza dovrebbe essere una priorità assoluta, ed alcune scelte legate all’ambiente di gioco sollevano dubbi e preoccupazioni, come la presenza di pietre, conosciute localmente anche come “genghe”. Questi elementi naturali, per quanto possano offrire un’esperienza di gioco “a contatto con la natura”, presentano rischi da non sottovalutare per i nostri bambini.

Quando i bambini sono in ambienti con superfici irregolari e dure come le pietre, il rischio di cadute e lesioni aumenta notevolmente. A differenza delle superfici antitrauma o dei giochi progettati per ridurre i rischi di incidenti, le pietre non offrono alcun tipo di ammortizzazione. Questo può risultare particolarmente pericoloso, poiché i bambini, specie in età prescolare, sono naturalmente portati a muoversi in modo imprevedibile e a giocare senza sempre essere consapevoli dei pericoli. Una caduta su una pietra, ad esempio, può provocare tagli, abrasioni, o persino lesioni più gravi a viso e testa, zone particolarmente vulnerabili in età infantile.

Gli scivoli, le altalene e gli altri giochi presenti nei parchi gioco e nelle scuole sono progettati secondo criteri specifici di sicurezza, spesso normati per legge, che prevedono superfici antitrauma e strutture che minimizzano il rischio di infortuni. Le pietre, invece, non sono sottoposte a queste regolamentazioni, lasciando aperto il pericolo di infortuni gravi in caso di incidente.

In molti Paesi, infatti, le normative richiedono che le aree frequentate dai bambini siano attrezzate con superfici di protezione, proprio per ridurre i rischi e promuovere un ambiente sicuro.

Quindi la sicurezza è fondamentale ed occorre riflettere sul tipo di esperienza che vogliamo offrire ai bambini. La natura e l’esplorazione all’aria aperta sono certamente importanti, ma è altrettanto importante garantire che l’ambiente sia idoneo e sicuro. Le pietre possono essere incluse, ma solo in modo controllato, ad esempio in zone distanti dalle aree di gioco attivo. Progettare spazi che bilancino natura e sicurezza è essenziale per assicurare che i bambini possano giocare in modo spensierato, senza esporli a rischi evitabili.

Quindi mentre l’idea di un contatto con la natura è ammirevole, è importante che le scuole e gli asili valutino attentamente il rischio delle superfici irregolari e dure. Un approccio prudente che favorisca materiali sicuri, senza rinunciare a spazi verdi controllati, è la chiave per garantire un ambiente di gioco sicuro per tutti i bambini. Quindi ben ha fatto chi le ha tolte o si è prodigato per farle togliere. La sicurezza di tutti, ed in specialmodo dei nostri piccoli prima di tutto.