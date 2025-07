San Marino. Fogli sparsi alla Curva di Bustrac, rischio per bici e motorini. Ma da dove vengono?

Diversi cittadini ci hanno segnalato una situazione insolita e potenzialmente pericolosa nei pressi della Curva di Bustrac: numerosi fogli A4 sparsi sull’asfalto. Questi documenti possono trasformarsi in una vera minaccia per chi passa in bicicletta o in motorino, aumentando il rischio di cadute.

Ma da dove arrivano questi fogli? Alcuni cittadini sostengono si tratti di copie di delibere dell’AASLP, l’azienda autonoma che si occupa dei lavori pubblici. Le delibere, è noto, sono documenti pubblici ma che ci facevano in gran numero, e in disordine, per strada?

Erano davvero solo delibere?

E soprattutto: come ci sono finite proprio lì, alla Curva di Bustrac?

Domande legittime che meritano una risposta.

Nel frattempo, si invita chi di dovere a intervenire per mettere in sicurezza l’area e chiarire l’origine di questo curioso episodio.