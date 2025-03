San Marino for the Children ONLUS: Vi aspettiamo Sabato 14 Settembre al concerto di Sergio Casabianca e le Gocce

Lo spirito che fa nascere e mettere in moto la solidarietà non conosce mai limiti né tantomeno ostacoli. Parte sempre da un cuore generoso con il desiderio di raggiungere chi vive situazioni di fragilità ,spesso aprendo nuove strade e nuovi modi di aiuto.

La Mototerapia rappresenta una di queste nuove strade aperte dalla solidarietà ; grazie alla Mototerapia, anche le persone con disabilità e i bambini ricoverati negli ospedali possono salire in sella a una moto, vivere l’adrenalina e la gioia dello sport.

L’associazione sammarinese Attiva-Mente, grazie alla grande impegno di tutti i suoi soci e volontari, è riuscita nell’impresa di portare anche quest’anno – per il quarto anno consecutivo – la Mototerapia a San Marino con l’evento ” Tuttavia che Spettacolo 2024 “ , un evento di straordinaria bellezza in grado di far emergere i valori più belli dello sport insieme a quelli della solidarietà per chi vive situazioni di fragilità.

Anche quest’anno come Associazione San Marino for the Children onlus abbiamo voluto rinnovare la nostra partecipazione a questo evento organizzando in collaborazione con l’associazione Attiva-Mente il Concerto di “Sergio Casabianca e le Gocce “, concerto che si terrà Sabato 14 Settembre 2024, alle ore 21.15 presso il piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle, con ingresso libero.

Un concerto ricco di energia e di emozioni che raccoglie i dieci anni di successi di una band sempre capace di divertire ed entusiasmare, grazie anche alla sintonia del gruppo e alla capacità di Sergio Casabianca di improvvisare un dialogo ironico con il pubblico di tutte le età.

In caso di pioggia il Concerto si svolgerà presso la Sala Polivalente di Serravalle. Il Programma aggiornato di tutta la manifestazione “Tuttavia che spettacolo 2024” è disponibile sul sito www.attiva-mente.info.

Durante tutta la giornata di Sabato 14 Settembre i nostri volontari saranno presenti con un nostro stand a questo evento .

Desideriamo pertanto rivolgervi un invito speciale a partecipare a questa serata e continuare a condividere insieme la gioia e la bellezza della solidarietà.

Vi aspettiamo Sabato 14 Settembre al concerto di Sergio Casabianca !