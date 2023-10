San Marino. Francesco Libetta suona Ezio Bosso al Teatro Titano

FRANCESCO LIBETTA TRASCRIVE E SUONA EZIO BOSSO LUCE SULLE MUSICHE DEL COMPOSITORE PIEMONTESE AL TEATRO TITANO PER LA RASSEGNA MUSICALE D’AUTUNNO

San Marino, 5 ottobre 2023

LIGHTING BOSSO è il concerto di Domenica 8 ottobre, alle ore 16:30, presso Teatro Titano di San Marino, terzo appuntamento della 25^ Rassegna Musicale d’Autunno.

La notizia potrebbe finire qui se Bosso non fosse altri che Ezio Bosso, uno dei musicisti più talentuosi, popolari ed amati degli ultimi anni e Francesco Libetta non fosse uno dei pianisti “classici” più stimati e riconosciuti al mondo, soprattutto per le sue doti interpretative e virtuosistiche.

Lighting Bosso è un progetto che nasce per celebrare e allo stesso tempo rileggere in chiave “classica” e trasversale le musiche del compositore piemontese scomparso nel 2020.

Il lavoro di Francesco Libetta, compositore a sua volta, è stato incredibile, ha portato fedelmente sul pianoforte i principali lavori sinfonici come la sinfonia “Oceans” con una fedeltà e ricchezza di fraseggi interni che danno a questo pagina nuova vita e nuova luce.

Teatro Titano di San Marino per la 25^ Rassegna Musicale d’Autunno è la seconda esecuzione pubblica in assoluto di questo entusiasmante progetto musicale realizzato da Francesco Libetta in collaborazione con Eredi Bosso e Sony Music. Un Concerto quindi molto importante tanto da essere annunciato anche nel sito ufficiale di Ezio Bosso ( Presentato in prima mondiale al Teatro Verdi di Trieste il 13 settembre scorso, quella aldi San Marino per la 25^è la seconda esecuzione pubblica in assoluto di questo entusiasmante progetto musicale realizzato dain collaborazione conUn Concerto quindi molto importante tanto da essere annunciato anche nel sito ufficiale di Ezio Bosso ( https://www.eziobosso.com ).

Francesco Libetta, insieme a “Emily’s room”, “Following a Bird” e il Finale della Sinfonia “Oceans”, eseguirà alcuni capolavori assoluti di Cajakovskij, Glass, Pärt, Beethoven, Bach, Gluck, che contestualizzano le musiche di Bosso, tracciando un percorso trasversale, innovativo e coerente. Una luce nuova, uno spot sulla produzione di Bosso in veste classica, ma anche su un musicista che ha attraversato con la sua musica, le parole e la sua idea d’arte, alcuni recenti decenni della nostra società.

Un concerto pianistico unico, non consueto, popolare e colto, imperdibile.

Francesco Libetta è docente presso la Miami Piano Festival Academy nella NSU (Fort Lauderdale, Florida), l’Accademia Musical Arts di Madrid, l’Accademia di AIMA di Roma, nei master di Alta Especialización, ed è direttore dei corsi di perfezionamento di pianoforte organizzati dalla Fondazione «P. Grassi» di Martina Franca. Per il New York Times è: «Aristocratico poeta della tastiera con il profilo e il portamento di un principe rinascimentale» (M. Gurewitsch); A. Ciccolini scrisse di Libetta: «il più dotato strumentista della sua generazione». Isotta lo ha definito «profondo musicista e un pianista di cultura» per «una libertà insieme e autorità pianistica che lo fanno senza confronti al mondo» (Corriere della Sera) e «il più grande pianista vivente» (in Altri canti di Marte, Marsilio 2015).

Francesco Libetta ha realizzato integrali pianistiche di Beethoven, Händel e Chopin, Godowsky. Ha tenuto numerosi concerti su strumenti antichi e le sue registrazioni hanno ricevuto: il Diapason d’Or, Choc de Le Monde de la Musique, Raccomandé par Classique.

Tra i registi dei suoi video pubblicati su dvd: B. Monsaingeon e F. Battiato. Compositore fecondo, vanta moltissime composizioni eseguite o registrate come musica orchestrale (Sinfonia, Bari 2012); La Valle delle Anime, Rabbi 1999; tre concerti per pianoforte e orchestra; un concerto per timpani e archi (Cagliari 2011, solista); musica da balletto (Balletto del Sud e teatro Akademia di Barcellona); brani cameristici; composizioni per pianoforte solo e musica per due pianoforti; per saxofono e pianoforte; l’opera teatrale Ottocento – Il Martirio di Otranto (Castello Aragonese di Otranto nell’Agosto 2009, Auditorium di Santa Cecilia alla Conciliazione in Roma nel Gennaio 2010, Lecce nel 2013) è stata da poco pubblicata su cd; la cantata Logoi Neretinoi è da poco stata registrata su cd. Ha scritto le musiche per il documentario di Mario Balsamo «Sognavo le nuvole colorate». Brani per la lettura, poi pubblicata su cd, delle poesie giovanili di Carmelo Bene effettuata dalla sorella dello scrittore, Maria Luisa.

Ha realizzato brani di musica acusmatica (Studio-Studien-Étude, commissione del Festival di Cagliari, eseguito anche per il Festival Ö a Roma, alle Terme di Diocleziano). Avviato alla direzione d’orchestra da A. M. Giuri e G. Zampieri ha diretto l’Orchestra Nuova Scarlatti, i Filarmonici di Verona, le Orchestre I.C.O. di Taranto e di Lecce, l’Orchestra di Grosseto, l’Orchestra sinfonica del Teatro dell’Opera albanese, la Filarmonica di Benevento. Francesco Libetta ha studiato in Italia con Vittoria De Donno, Aldo Ciccolini, Lya De Barberiis, Badura-Skoda, Cosimo Colazzo, Igino Ettorre e Gino Marinuzzi e in Francia con Jacques Castérède. A Parigi ha seguito i corsi di Pierre Boulez, Tristan Murail e Pierre-Laurent Aimard presso l’IRCAM. A Mosca ha seguito lezioni di direzione d’orchestra con Gennadi Roshdestvenskij.

Ha pubblicato saggi su storia ed estetica musicale, ricostruzioni di Madrigali, scritti sulla vita operistica nel meridione d’Italia nel Settecento e nell’Ottocento. Come direttore e come pianista ha collaborato con violinisti (I. Haendel, A. Pritchin, M. Quarta, G. Angeleri), danzatori, coreografi e compagnie di balletto (da C. Fracci a Christian Fagetti, Giulio Galimberti e S. Ballone); cantanti (A. C. Antonacci, E. Palacio, M. Devia), attori e uomini di spettacolo (Simona Marchini, Alessio Boni, Marisa Laurito, Michele Mirabella) e numerosi pianisti. È invitato a concorsi internazionali come presidente di giuria o in commissione. Con A. G. Onofri ha firmato la regia di un film corto, Sortilège, e realizzato un film, Il gioco delle tre Muse. Ha fondato e organizzato il Festival di Miami a Lecce, e i Concerti commemorativi di A. Benedetti Michelangeli in Rabbi. Ha fondato l’Associazione Nireo, attiva anche come casa discografica, con cui ha realizzato nuove produzioni e progetti culturali storici (tra cui la raccolta di 31 dischi con tutte le registrazioni di T. Schipa).