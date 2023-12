San Marino. FSGC. A Christmas Gala 2023 la prospettiva di nuovi orizzonti. Anche photogallery

Si è tenuta presso il Centro Congressi Kursaal di San Marino la settima edizione di Christmas Gala, l’evento natalizio organizzato dalla Federcalcio di San Marino ed indirizzato a tutti i protagonisti del panorama calcistico nostrano, nonché ai partner dello sport più bello del mondo – declinato in termini sammarinesi.

Elemento che ha avuto modo di ribadire Federico Zambelli Hosmer, co-fondatore, dirigente e Chief Business Officer di BKN301 – main sponsor della Federcalcio di San Marino e primo sostenitore di Nazionale e San Marino Academy, nonché title sponsor delle principali competizioni calcistiche del territorio. “Il gioco del calcio è un sorprendente veicolo di comunicazione e visibilità; inoltre ritroviamo nostre caratteristiche proprie anche nel movimento calcistico sammarinese, a partire dalla comprovata eccellenza dimostrata sul territorio, abbinata a prestigiosi ed ambiziosi progetti a livello internazionale” – ha commentato Zambelli.

A condurre gli ospiti attraverso il programma di una serata dalla forte componente partecipativa e conviviale, una conduttrice d’eccezione qual è Federica Lodi – giornalista e conduttrice di spicco di Sky Sport. Per garantire il giusto coinvolgimento emotivo in una serata che ha voluto ripercorrere in un video tutti i momenti principali di un 2023 ormai agli sgoccioli, la FSGC si è affidata alle straordinarie capacità dell’ensemble dell’Istituto Musicale Sammarinese, formato da un organico di sette studenti. Diretti da Massimiliano Messieri, hanno proposto ai 250 invitati una ricca varietà di brani che hanno spaziato da quelli a marcata connessione calcistica ai più famosi pezzi natalizi di Bernard, Gruber o Berlin.

Prima del brindisi benaugurante da parte del Consiglio Federale riunito sul palco e successiva foto di gruppo – ormai rituale in queste serate molto partecipate – il discorso del Presidente della Federcalcio di San Marino, Marco Tura.

Un intervento che ha mosso dal riconoscimento delle capacità ed un sentito ringraziamento a tutti gli attori in gioco nel panorama calcistico sammarinese, nessuno escluso, per tracciare nuovi orizzonti tecnici ed organizzativi. Se nella prima categoria ricade a pieno titolo il progetto della San Marino Academy U22 che sta già producendo interessanti frutti nella stagione di lancio, Tura ha proposto una riflessione a tutti gli intervenuti in merito ai criteri elettorali in seno alla Federcalcio. “Scritti in un’epoca strutturale ed aziendale della FSGC ben diversa dai livelli produttivi ed organizzativi raggiunti recentemente, per come sono stati pensati potrebbero esporre l’intero organismo calcistico sammarinese ad un potenziale default decisionale nella malaugurata circostanza di un decadimento contemporaneo di tutti i membri del Consiglio Federale. Pertanto – ha proseguito il Presidente della FSGC – si potrebbe tendere l’orecchio alla soluzione già adottata a Nyon dall’Esecutivo della UEFA, con mandati sfalsati per metà dei consiglieri federali, prevedendo in tal senso un’elezione ogni due anni che coinvolga quattro posizioni all’interno dell’esecutivo della Federcalcio sammarinese. Fermo restando il limite di tre mandati, a mente della normativa in essere, ed il quadriennio olimpico per il Presidente. Temi che saranno ovviamente discussi nelle sedi opportune, a partire dal Comitato Federale, ma con l’obiettivo di garantire alla FSGC la possibilità di conseguire proficui obiettivi in futuro ed anticipare concreti rischi in temini di relazioni internazionali, progetti traversali ed informazioni condivise all’interno di un organismo decisionale che ad oggi è potenzialmente rinnovabile in toto in un’unica tornata elettiva”.

FSGC | Ufficio Stampa