San Marino, FSGC e F.lli Benedettini rafforzano la partnership per la UEFA Regions’ Cup 2025

La Federcalcio sammarinese (FSGC) ha annunciato ufficialmente il rafforzamento della collaborazione con F.lli Benedettini S.p.A., storica azienda attiva nel settore dei trasporti e della mobilità della Repubblica, in occasione della UEFA Regions’ Cup 2025. L’importante manifestazione calcistica continentale per selezioni dilettantistiche vedrà infatti San Marino protagonista come Paese ospitante.

L’accordo prevede che F.lli Benedettini S.p.A. fornisca i servizi di trasporto ufficiale per squadre, delegazioni e ospiti internazionali nel corso dell’intera durata dell’evento, offrendo così un contributo logistico determinante per il buon esito dell’organizzazione. Un impegno che si inserisce perfettamente nel percorso di sostegno allo sport e di valorizzazione del territorio sammarinese portato avanti da anni dall’azienda.

“Essere al fianco della Federcalcio per un appuntamento di rilievo europeo come la Regions’ Cup è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Roberto Benedettini, Amministratore Delegato della F.lli Benedettini S.p.A. – e siamo pronti a fare la nostra parte con professionalità e passione. La collaborazione tra FSGC e F.lli Benedettini rafforza il legame tra sport, mobilità e identità territoriale, in vista di un evento che rappresenterà un’importante vetrina per tutto il Paese.”

Un’intesa solida e radicata nel tempo, come ha sottolineato anche Andrea Nardoni, Coordinatore Amministrativo e Responsabile Marketing della FSGC: “F.lli Benedettini è uno sponsor importante per la nostra Federcalcio ma significa prima di tutto famiglia. Siamo legati da tanto tempo e, come nelle migliori famiglie, non servono tante parole per supportarci quando serve. Le due parti hanno i rispettivi obiettivi commerciali e di mercato, ma quasi sempre si cerca di trovare una soluzione che accontenti entrambe.”

Secondo Nardoni, l’obiettivo comune era “generare valore per entrambe le entità in occasione della Regions’ Cup”, un traguardo tutt’altro che scontato ma che, a suo avviso, è stato raggiunto. A dimostrarlo sarebbero le grafiche applicate ai mezzi della F.lli Benedettini, che “attirano l’attenzione sulla competizione nel modo più adeguato”.

Con questa rinnovata sinergia, San Marino si prepara dunque ad accogliere la UEFA Regions’ Cup con una macchina organizzativa sempre più efficiente e una rete di collaborazioni strategiche capaci di valorizzare al meglio il Paese.