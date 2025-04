San Marino. FSGC: I fischietti dell’ASA in amichevole contro l’AIA di Ravenna

Ha riscosso molta partecipazione l’amichevole tra i fischietti sammarinesi dell’ASA e i colleghi italiani della sezione AIA di Ravenna. Una piacevole novità per gli arbitri sammarinesi che – dopo i tanti incontri stagionali – si sono messi gli scarpini non per il loro tradizionale compito bensì per quello di giocare e divertirsi. Per la cronaca, l’incontro – che si è svolto venerdì giugno sul sintetico di Domagnano – è terminato 2-1 per i fischietti del Titano grazie alle reti di Piccoli e Xhafa, oltre al rigore neutralizzato dal portiere dell’ASA Vagnini.

