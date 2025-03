San Marino. FSGC. Integrity: ieri sera il workshop per società e associazioni con Rosti e Abbadessa

Si è tenuto ieri sera presso la Sala Montelupo di Domagnano, il workshop dedicato all’approfondimento dei temi legati a rischi e pericoli connessi alla manipolazione di incontri calcistici. Incontro formativo obbligatorio per Presidenti, dirigenti, allenatori e capitani dei club di calcio del sistema sammarinese, così come per le Associazioni affiliate alla FSGC (allenatori, arbitri e giocatori). In sala anche rappresentanze delle società di futsal operanti sul Titani.

A tirare i fili della serata è stato l’Integrity Officer della Federcalcio di San Marino, l’avvocato Massimiliano Rosti, che ha guidato i presenti all’interno della normativa sportiva e penale di settore. Con lui anche Ignazio Francesco Abbadessa, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Bari, nonché componente della rete MARS (Magistrati Responsabili per lo Sport) istituita dal Consiglio d’Europa. Abbadessa ha ricoperto il medesimo ruolo anche presso la Procura della Repubblica di Cremona nel periodo in cui era competente dell’inchiesta sul calcioscommesse “Lastbet”, alla quale ha lavorato direttamente.

I presenti hanno una volta di più preso coscienza della normativa che disincentiva e punisce i tentativi o gli attivi di combine o match fixing di incontri di calcio, alla base dei quali spesso si annidano gli interessi di organizzazioni criminali. La disciplina sportiva, come quella penale, è tanto chiara quanto dura nell’affrontare eventi, purtroppo, ancora d’attualità.

