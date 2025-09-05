San Marino. FSGC. San Marino-Bosnia ed Erzegovina: le parole di Cevoli e Gabriel Capicchioni

C’è il giovanissimo Gabriel Capicchioni, attaccante della Virtus, in conferenza stampa prepartita insieme al Commissario Tecnico Roberto Cevoli. Domani è programmata la sfida con la Bosnia ed Erzegovina, quinta delle otto che completeranno il girone di Qualificazione ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti 2026. Al calcio d’inizio delle 20:45, al San Marino Stadium, sono attesi circa 3.000 tifosi – quasi due terzi dei quali a sostegno della squadra di Barbarez, che occuperanno in ogni ordine di posti la Tribuna Sud.

“Ci approcciamo a questo importante impegno con la consapevolezza di esserci preparati bene e con grande intensità sia a livello tattico che atletico – esordisce in conferenza stampa il CT Roberto Cevoli –, da questo punto di vista ha sicuramente beneficiato il fatto di poter seguire quasi quotidianamente un nutrito gruppo di giocatori. Sarà interessante vedere se questo potrà generare immediati benefici, detto che il periodo dell’anno in cui cade questo impegno è per noi tendenzialmente il più complicato. Dobbiamo fare leva sull’ottima prestazione fornita a Zenica tre mesi fa e che ci ha portato davvero vicini all’ottenimento di un risultato positivo in trasferta. Tuttavia, rispetto ad allora non potremo contare su elementi importanti di questa squadra come Lazzari ed i gemelli Benvenuti. In particolare, per Tommaso si profila uno stop piuttosto lungo: speriamo possa presto tornare in campo, ci teniamo a fargli anche pubblicamente gli auguri di una pronta guarigione”.

Per nulla intimorito dalla sua prima conferenza alla vigilia di un incontro di qualificazione ai Mondiali, Gabriel Capicchioni – 19 anni compiuti a maggio – confida di “provare emozioni estremamente positive in vista di una partita con una squadra di alto profilo qual è la Bosnia ed Erzegovina. Hanno giocatori di grande qualità ed esperienza, cui risponderemo con le nostre armi – nelle quali nutriamo profonda convinzione. Da questo dovremo trarre forza per la gara di domani”. Sollecitato sull’argomento Commissario Tecnico, ha ribadito come “mister Cevoli non abbia mai fatto mistero di puntare e voler coinvolgere i giovani. Un approccio questo che infonde coraggio non solo a noi che facciamo parte del gruppo della Nazionale, ma anche a chi potrà arrivarci tra poco. Penso che tutto il sistema calcistico sammarinese possa solo trarre giovamento da questo impatto”.

N. GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB P G 1 COLOMBO Edoardo Portiere 24/01/2001 Gzira United 13 – 3 ZAVOLI Matteo Portiere 06/07/1996 La Fiorita 1 – 16 AMICI Pietro Portiere 27/01/2004 Pietracuta 1 – 4 FABBRI Filippo Difensore 07/01/2002 San Marino Calcio 32 1 5 CEVOLI Michele Difensore 22/07/1998 Pietracuta 30 – 6 ROSSI Dante Carlos Difensore 12/07/1987 Tropical Coriano 36 – 12 TOSI Alessandro Difensore 28/04/2001 San Marino Calcio 24 – 14 VALENTINI Giacomo Difensore 26/06/2001 Pietracuta 4 – 15 PASOLINI Marco Difensore 26/04/2003 Pietracuta 3 – 21 RICCARDI Alberto Difensore 01/10/2006 Imolese 3 – 2 GIOCONDI Simone Centrocampista 28/04/2002 Pietracuta 3 1 8 CAPICCHIONI Lorenzo Centrocampista 19/01/2002 Pietracuta 18 – 11 CONTADINI Andrea Centrocampista 18/08/2002 Pietracuta 14 – 17 GOLINUCCI Alessandro Centrocampista 10/10/1994 Virtus 58 2 18 ZANNONI Samuele Centrocampista 29/04/2002 Pietracuta 10 1 22 MULARONI Marcello Centrocampista 08/09/1998 Cosmos 49 – 23 VALLI CASADEI Matteo Centrocampista 01/06/2005 Pietracuta 10 – 7 CAPICCHIONI Gabriel Attaccante 12/05/2006 Virtus 1 – 9 NANNI Nicola Attaccante 02/05/2000 Arzignano Valchiampo 46 3 10 BERARDI Filippo Attaccante 18/05/1997 Tre Penne 35 3 13 SALICIONI Fausto Marino Attaccante 20/01/2006 Virtus Entella – – 19 GIACOPETTI Nicolas Attaccante 05/06/2006 Pietracuta 9 – 20 SENSOLI Nicko Attaccante 14/06/2005 Pietracuta 13 1

FSGC | Ufficio Stampa