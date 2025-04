San Marino. FSGC: Tura e Zafferani ai sorteggi di EURO 2024 ad Amburgo

I rappresentanti della Federcalcio di San Marino, il Presidente Marco Tura e il Segretario Generale Luigi Zafferani, hanno partecipato alla cerimonia di sorteggio della fase finale di EURO 2024.

L’evento si è svolto ieri pomeriggio nella città di Amburgo. In questa occasione di rilievo, la UEFA ha invitato tutte le Federazioni affiliate, comprese quelle delle ventuno nazionali già qualificate per il campionato europeo che si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio del prossimo anno.

Il match inaugurale del torneo, tra Germania e Scozia, avrà luogo a Monaco di Baviera, mentre la finale si giocherà all’Olympiastadion di Berlino, palcoscenico dell’ultimo trionfo mondiale dell’Italia.

Ancora da definire sono le ultime tre nazionali che completeranno la fase a gironi, selezionate attraverso i play-off di marzo. Dodici squadre, tra cui il Kazakhstan, recentemente opposto a San Marino nelle qualificazioni europee, si giocano ancora una chance di partecipazione. Il Kazakhstan dovrà affrontare la Grecia e, in caso di vittoria, il vincitore dell’incontro tra Georgia e Lussemburgo. In altri gruppi di qualificazione, Polonia e Ucraina appaiono favorite rispetto alle loro dirette concorrenti.