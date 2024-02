San Marino. FUOCHI il peso dell’amore CLITEMNESTRA, SAFFO, ADRIANO. Martedì 21 novembre ore 21.15, Teatro Titano San Marino  

Spettacolo teatrale

FUOCHI il peso dell’amore

CLITEMNESTRA, SAFFO, ADRIANO

Martedì 21 novembre ore 21.15

Presso Teatro Titano San Marino

Ingresso 12,00 euro

Informazioni e prenotazioni al 3701573959

Mail: [email protected]

Con Beatrice Gregorini, Fabrizio Raggi, Lucia Di Pompeo

e con Antonella Vento ,Giovanni Baleani alla chitarra , Lorenzo Scipioni al contrabbasso e con Cristina Tiraferri, Antonio Cecchetti Chiara Schwagel, Mauro de Pasquale Coreografie di Blurapsody.

Adattamento e regia Beatrice Gregorini

“FUOCHI” è un’opera teatrale che unisce drammaturgia, musica e danza per raccontare le storie di tre figure mitologiche e storiche: Clitemnestra, Saffo e l’imperatore Adriano. Attraverso le loro vicende, lo spettacolo esplora il tema dell’amore e del suo peso nella vita di ognuno di noi. Il racconto si presenta come una raccolta di poesie d’ amore o più propriamente di “pensieri” isolati come appunti di un diario, monologhi e canzoni. L’amore totale si impone come malattia e insieme come vocazione, inganno e abnegazione. Questi sentimenti si riversano nel mito, mescolando presente e passato. L’amore è glorificato per esorcizzarlo.

Questo spettacolo segna l’inizio della rassegna teatrale “TrEATRI”, una piccola ma preziosa iniziativa creata dall’Associazione Culturale Teatro della Clavicola di San Marino che vede il patrocinio della Segreteria Turismo, Cultura e Istituti Culturali. La rassegna prevede solamente quattro appuntamenti, offrendo al pubblico una selezione di spettacoli teatrali eclettici. Oltre a “FUOCHI”, gli altri spettacoli in programma includono “LIZA, Sta sera mi confesso” il 22 marzo prossimo al Teatro Titano, Spettacolo musicale che narra i successi e le vicissitudine di una artista intramontabile : Liza Minelli. Con Elena Berera, regia Roberto di Napoli.

“PASSAGGIO IN ALTO” il 12 aprile 2024, un’opera di prosa con attori professionisti sammarinesi presso il Teatro Titano; e “FRITTELLE A COLAZIONE” il 27 aprile 2024, esilarante commedia sul coming-out che si terrà presso il Teatro del Centro Sociale di Fiorentino.

Grazie al sostegno prezioso della Segreteria Turismo, Segreteria Cultura e Istituti Culturali, è stato possibile creare una compagnia teatrale stabile composta da attori e registi professionisti del settore, che di quest’arte ne fanno un mestiere, coinvolgendo anche attori non professionisti ma altamente

talentosi e motivati della nostra comunità. Questa iniziativa non solo offre opportunità uniche ai nostri cittadini ma promuove anche uno scambio culturale e turistico con altre realtà italiane, arricchendo il tessuto culturale del territorio.

Non perdete l’opportunità di partecipare a “FUOCHI” e di scoprire l’intera rassegna teatrale “TrEATRI”. Questi spettacoli promettono di regalarvi emozioni indimenticabili.

Comunicato Stampa