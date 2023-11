San Marino. Furti nella notte con i proprietari in casa. In corso le indagini della Gendarmeria

Nella notte fra giovedì e venerdì dei ladri si sono introdotti in due abitazioni con i proprietari presenti in casa.

Una prima segnalazione è giunta alla Centrale operativa interforze a mezzanotte circa. Teatro del furto un’abitazione a Cà Rigo, nel Castello di Borgo Maggiore. Ignoti hanno danneggiato un infisso e sono entrati in casa portando via monili e contanti, mentre i proprietari erano svegli. Evidenti i segni di effrazione che hanno portato gli abitanti della casa a lanciare l’allarme presumibilmente mezz’ora dopo lo spiacevole episodio.

Successivamente, verso l’1.45, i ladri hanno fatto tappa in una casa di Città, in via del Voltone. I proprietari sono stati svegliati dal rumore di un flessibile che stava tagliando la cassaforte. Colti in flagranza, sono comunque riusciti ad accaparrarsi degli oggetti preziosi e a dileguarsi, dimenticando sul posto gli strumenti da scasso.

La Gendarmeria è a lavoro per accertamenti e disponibile a raccogliere ulteriori segnalazioni a riguardo.