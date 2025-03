San Marino. “Furto da 6600€ con scasso in autovettura: quattro arresti grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine”

San Marino, 31 agosto 2024 – Si è consumato un furto nella giornata di sabato, rilevato da personale della Gendarmeria. Grazie ai successivi accertamenti eseguiti da militari di questo Corpo è stato possibile identificare l’autovettura utilizzata dai malviventi per allontanarsi dal territorio dopo l’esecuzione del misfatto. A seguito di un attento monitoraggio l’auto sospetta è stata rilevata nuovamente in ingresso nella Repubblica di San Marino nel primo pomeriggio della giornata di domenica dalla Centrale Operativa Interforze, che ha immediatamente attivato le pattuglie della Polizia Civile e della Guardia di Rocca – Nucleo Uniformato che hanno intercettato il veicolo sospetto e bloccato i quattro individui a bordo. I malviventi sono stati in seguito trasferiti presso la Brigata della Gendarmeria di Serravalle che ha proceduto alle successive attività di indagine che hanno consentito di portare al fermo dei quattro sospettati, associati al Carcere dei Cappuccini a disposizione dell’A.G. per gli interrogatori di rito.