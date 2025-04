San Marino. Futsal Cup, la prima finalista è il Pennarossa: Oddone spezza l’equilibrio al 1’ supplementare

©FSGC/Pierini

Neanche i secondi 60’ della semifinale di Titano Futsal Cup bastano a rompere l’equilibrio fra Pennarossa e Virtus che, proprio come all’andata, fanno 2-2. Si rendono dunque necessari i tempi supplementari, all’alba dei quali Oddone piazza il colpo che fa esultare la banda di Chiesanuova e condanna quella di Acquaviva. Come detto, non c’è un padrone nei tempi regolamentari. Il parquet del Multieventi si infiamma tra il 14’ e il 21’: Pasqualini sigla la rete del vantaggio Virtus, cui risponde Gasperoni. Di nuovo Pasqualini a portare avanti la banda neroverde poco prima della metà del secondo tempo, e questa volta è Maiani – in gol come all’andata – a rimettere il Pennarossa sulla linea di galleggiamento quando mancano 7’ alla segnalazione del recupero. I supplementari si aprono subito con il 3-2 di Oddone, cui la Virtus non riuscirà ad opporre una replica. Pennarossa in finale e Virtus eliminata. Questa sera uscirà il nome della seconda finalista di Titano Futsal Cup dal confronto tra Murata e Juvenes-Dogana, con i Bianconeri in grado di gestire un tesoretto (anzi, un tesorone) di sei reti dopo il 7-1 imposto ai Biancorossoazzurri poco meno di un mese fa. Si gioca alle 21:45 alla Palestra di Acquaviva.

Titano Futsal Cup 2024-25, Semifinali PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA/ESITO LUOGO Juvenes-Dogana Murata 12/03 A1: Delvecchio – A2: Vandi – A3: Zaghini 1-7 Multieventi Pennarossa Virtus 13/03 A1: Lerza – A2: Lanuti – A3: Mazza 2-2 Pal. Acquaviva Virtus Pennarossa 09/04 A1: D’Adamo – A2: Piccoli – A3: Mazza 2-3 dts Multieventi Murata Juvenes-Dogana 10/04 A1: Ercolani – A2: Tura – A3: Mazza 21:45 Pal. Acquaviva

FSGC