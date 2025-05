San Marino. Futsal: Domagnano beffato allo scadere, il Fiorentino ritrova la vetta con Casadei

Incontro spettacolare in chiusura della terzultima giornata di regular season, per quanto riguarda il Campionato Sammarinese di futsal 2023-24. Il Fiorentino torna solitario in vetta, agguantando in chiusura di gara un successo contestatogli fino all’ultimo dal Domagnano, autore di un grande secondo tempo. Pur orfani dello squalificato Busignani, i Rossoblù dominano la frazione d’apertura: la prima opportunità è per Cevoli, che scambia con Maiani e saggia gli ottimi riflessi di Muraccini – decisivo di piede. Poco più tardi non può però nulla sulla conclusione vincente di Zafferani, servito a rimorchio da Maiani. Il Domagnano replica con l’iniziativa di Faetanini che non trova compagni sul secondo palo. Di contro, il Fiorentino sfiora il raddoppio con Cevoli e Bacciocchi, prima di sbattere su Muraccini coi tentativi di Zafferani e Maiani. I campioni in carica trovano effettivamente il raddoppio al 28’, grazie ad una giocata individuale di Alan Bacciocchi: intercettato un suggerimento a centro area di Capone, si esibisce in un coast-to-coast concluso con una bordata che fulmina Muraccini. Il Domagnano passa dalla padella alla brace nel giro di qualche decina di secondi, quando una nuova transizione avversaria genera una mischia nei pressi dell’area di rigore dove Santarini pasticcia e Cevoli colpisce. Al cambio di campo, il Fiorentino conduce 3-0.

Nella ripresa è però tutta un’altra musica, nonostante il Fiorentino si faccia pericoloso con Bacciocchi dopo appena venti secondi. Al 35’ Lorenzo Bollini scambia in parallela con Capone e trafigge sul primo palo Protti – non esente da colpe. Un rimpallo su Zafferani, nove minuti più tardi, innesca una serie di contrasti che aggiustano il pallone per Filippo Dolcini – autore della rete del 2-3. Ora il Domagnano ci crede eccome, andando vicino al clamoroso pareggio con l’azione individuale di Faetanini – neutralizzata dal volo prodigioso di Protti. La rete della parità si materializza però di lì a poco, quando Davide Dolcini approfitta di un malinteso tra Ceccoli e Zafferani per anticipare quest’ultimo ed appoggiare nella porta vuota, visto che Protti si era allargato per dare una soluzione laterale alla costruzione del Fiorentino. Gioia incontenibile per il Domagnano, che a cinque minuti dal termine assapora l’impresa di fermare i campioni in carica. Per gli uomini di Gasperoni, però, il veleno è in coda: Ceccoli punta la difesa schierata, vincendo il contrasto con Manuel Bollini che permette a Casadei di raccogliere e battere Muraccini nel corso dell’ultimo minuto regolamentare. Nell’ulteriore giro di lancetta concesso nel recupero, il Domagnano ci prova col portiere di movimento – lamentando un mancato penalty nella collisione tra Faetanini e Zafferani, una manciata di secondi prima del fischio finale di Daniele D’Adamo.

Questo il quadro completo della 28° giornata del Campionato Sammarinese di futsal: