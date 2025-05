San Marino. Futsal: Domagnano capolista dopo gli anticipi

Il Domagnano si regala almeno ventiquattro ore in vetta alla classifica del Campionato Sammarinese di futsal. I Lupi hanno superato di misura i campioni in carica del Fiorentino nel secondo incontro programmato ieri sera a Dogana. Botta a riposta nel primo tempo, con i Giallorossi due volte avanti con Filippo Dolcini e Santarini, per essere ripresi in entrambe le circostanze da Felici e Baizan. Incontro nervoso, caratterizzato da un’espulsione per parte: la gestione dei power play ha marcato la differenza, visto che il Domagnano ha mantenuto la porta inviolata nei due minuti di inferiorità numerica successivi al cartellino rosso indirizzato a Santarini. Diversi gli effetti dell’espulsione di Geri, che ha visto i Lupi capitalizzare l’uomo in più per colpire nel primo minuto di recupero. Tre punti che permettono al Domagnano si scavalcare Virtus e Murata, impegnate rispettivamente stasera e domani.

Al quarto posto fa capolino il Pennarossa, che travolge il Faetano col punteggio di 8-1. Fanno tutto i Biancorossi, nel bene e nel male. Per sbloccare l’incontro, però, serve un’intera frazione di gioco: arriva infatti in coda al 30’ il primo di tre gol in serie di Verri – capace di ripetersi nei primi minuti della ripresa. Il Faetano accorcia con l’autorete di Toccaceli, che due minuti più tardi si riscatta con il gol del 4-1. Di lì alla fine, altrettante reti messe a referto dalla squadra di Novembrini, che manda a dama nuovamente Toccaceli oltre a Stefanelli, Baldani e Colonna.

Decisamente più equilibrate le restanti tre sfide, che valgono i successi di Juvenes-Dogana, Folgore e Cailungo. I Rossoverdi di Venerucci si impongono nel bellissimo derby con la Libertas. Taddei e Rossini nell’1-1 iniziale, poi nuovamente Gabriele Taddei a regalare il vantaggio granata al giro di boa. Nella ripresa l’autorete di Marinelli rimette tutto in equilibrio, demandando l’esito al fotofinish – dove il Cailungo si fa preferire. Moroni e Flammini mettono al sicuro il vantaggio, contestato dall’irriducibile Taddei – autore di una tripletta, purtroppo per lui utile solo per la classifica marcatori.

Matura sui titoli di coda anche il successo della Juvenes-Dogana ai danni del Tre Fiori. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1 per effetto del vantaggio di Bologna e la stoccata di Crescentini. Dopo una seconda frazione equilibrata, i fuochi d’artificio degli ultimi dieci minuti: tre gol in due giri di lancetta, con Pari e Zonzini a mandare la Juvenes-Dogana avanti di misura, a mente del momentaneo 2-2 di Tamagnini. A chiudere i conti, la doppietta di Jacopo Pari che si ripete al 59’.

Torna infine al successo, dopo un punto in tre partite, la Folgore. I ragazzi di Zonzini colpiscono agli estremi del primo tempo, passando a condurre dopo 5’ con Bacciocchi per poi bissare al 30’ con Michele Ercolani. Indolore l’errore da tiro libero dello stesso laterale sammarinese a due minuti dal termine. Resta a secco il Tre Penne, incappato nella seconda sconfitta stagionale che nega ai ragazzi di Penserini il momentaneo aggancio al secondo posto.

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 6. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Juvenes-Dogana Tre Fiori A1: D’Adamo – A2: Piccoli 28/10 4-2 Dogana Fiorentino Domagnano A1: Piccoli – A2: D’Adamo 28/10 2-3 Dogana Folgore Tre Penne A1: Tonelli – A2: Sgrignani 28/10 2-0 Fiorentino Cailungo Libertas A1: Sgrignani – A2: Tonelli 28/10 4-3 Fiorentino Faetano Pennarossa A1: Ilie – A2: Zani 28/10 1-8 Multieventi Virtus San Giovanni A1: Vandi – A2: Zaghini 29/10 21:45 Pal. di Acquaviva La Fiorita Murata A1: Lerza – A2: Tura 30/10 21:45 Multieventi Turno di riposo Cosmos

