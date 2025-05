San Marino. Futsal: domani al via i Quarti di Finale

La corsa allo Scudetto del futsal sammarinese entra nel vivo dopo l’esaurimento del Turno Preliminare dei playoff che hanno sancito il superamento del taglio da parte di Fiorentino, Domagnano, Cosmos e Tre Penne. Queste ultime hanno raggiunto le quattro formazioni che hanno chiuso nelle prime posizioni la regular season, arrogandosi il diritto di debuttare all’altezza dei Quarti di Finale e – cosa non da poco – di poter far valere il proprio piazzamento qualora la doppia sfida dovesse risolversi in perfetta parità. Eventualità meno ricorrente nel futsal rispetto a quanto avvenga nel calcio, ma che è già stata esercitata a proprio vantaggio dal Fiorentino nel derby dell’omonimo Castello pochi giorni fa.

I Rossoblù, detentori del titolo, affronteranno la squadra più attrezzata per il successo finale in questa stagione. Si tratta del Murata, fresco della vittoria in Titano Futsal Cup e vera dominatrice della regular season. Domani a Dogana (ore 20:15) la prima di due gare che varranno in posto in semifinale con la vincente di Virtus-Tre Penne. Quest’ultimo è forse il binomio più intrigante per valori proposti e non a caso metterà a confronto le squadre più vicine in classifica. Se i quattro precedenti stagionali hanno visto la Virtus imporsi nettamente in tre circostanze, è anche vero che nel confronto più recente è maturato un pareggio che pone grandi aspettative sulla doppia sfida che partirà domani a Fiorentino (ore 21:45).

Nonostante quattro K.O. in altrettante uscite stagionali, il Domagnano può affrontare con cauto ottimismo l’ostacolo rappresentato da La Fiorita. Il club di Montegiardino, infatti, ha piegato di misura i Lupi in tre circostanze, risolvendo tali sfide a proprio favore solo nei minuti finali. Una base su cui impostare due partite importanti per Fabio Gasperoni, costretto a rinunciare allo squalificato Santarini domani sera (Fiorentino, ore 20:15). Chi la spunterà, dovrà vedersela con la vincente del duello tra Pennarossa e Cosmos. Favori del pronostico a carico dei Biancorossi, che hanno da poco disputato la finale di Titano Futsal Cup e hanno messo nel mirino anche l’ultimo atto del percorso Scudetto. La squadra di Muccioli punterà tanto su Molinas – autore di una tripletta nel più recente confronto stagionale – per tentare di ribaltare le attese. Si gioca a Dogana, domani, dalle 21:45.

Ecco il quadro completo dei Quarti di Finale:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 | Quarti di finale

FSGC | Ufficio Stampa