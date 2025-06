San Marino. Futsal: domani la finale di campionato, è ancora Murata-Pennarossa

Dopo la finale di Titano Futsal Cup, Murata e Pennarossa si incontreranno domani sera – sempre al Multieventi – per l’ultimo atto di Campionato Sammarinese di futsal. In palio non solo il trofeo da sollevare ma anche il prestigioso pass per l’Europa con l’accesso al Preliminary Round di UEFA Futsal Champions League.

Il Murata di Max Spada arriva a questa finale dopo un percorso perfetto: 31 vittorie tra regular season e playoff, un solo pari e nessuna sconfitta. “I ragazzi hanno fatto una grande stagione – commenta il tecnico del Murata durante la conferenza stampa – hanno sempre dato il massimo e questo ci ha permesso di arrivare a giocarci due finali. Il Pennarossa ha fatto un ottimo cammino, sarà una finale equilibrata e tutta da vedere. Noi cercheremo di impostarla come sappiamo fare, affrontiamo però una squadra attrezzata e organizzata.

Convinto e ottimista anche Danilo Busignani, autore di quasi 50 gol in stagione con la maglia bianconera:

“Siamo consapevoli dei nostri mezzi, sappiamo come giocare questo tipo di gare, molto dipenderà da noi. Abbiamo dimostrato durante tutto l’anno di meritarci le due finali, ci arriviamo da favoriti e siamo contenti di esserlo. Ma sarà il campo a parlare. Il gruppo è pronto, stiamo bene sia mentalmente che fisicamente”.

Tra il Murata e la sua stagione perfetta ecco il Pennarossa che dopo la finale persa di Titano Futsal Cup vuole riprovare a battere il Murata e tornare a vincere il titolo che le manca dal lontano 2015.

“È stato un grande anno per noi – ha detto in conferenza stampa Gabriele Monesi, collaboratore tecnico di Settimio Novembrini – le due finali che abbiamo raggiunto dimostrano che abbiamo lavorato molto bene. Domani vogliamo giocarci le nostre carte e fare una finale da protagonisti. Rispetto alla finale di coppa inoltre avremo tutti a disposizione, questo per noi è molto importante”.

I precedenti stagionali sorridono al Murata (un pari e una vittoria di misura in stagione regolare, 6-1 nella finale di coppa) ma in tutte e tre le occasioni la squadra di Chiesanuova si è portata in vantaggio. “Dovremo essere bravi a non commettere gli stessi errori – commenta Monesi – e cercare di portare a casa il risultato. Possiamo fare male al Murata”.

Dalla panchina al campo, con Daniele Maiani che punta sul gruppo del suo Pennarossa: “Abbiamo lottato tutti insieme e fatto sacrifici per arrivare in fondo a entrambe le competizioni. Merito anche della società che in estate ha fatto un ottimo lavoro. Il gruppo è la nostra forza principale. Nei playoff di campionato siamo arrivati un po’ stanchi, abbiamo faticato con Cosmos e La Fiorita ma alla fine siamo riusciti a raggiungere questa importante finale”

Ricordiamo infine che l’appuntamento con la finale del Campionato Sammarinese di futsal tra Murata e Pennarossa è alle ore 21:00 al Multieventi Sport Domus di Serravalle (ingresso libero), con l’incontro che verrà trasmesso anche in diretta streaming con telecronaca integrale su Titani.tv.

Questa sera – sempre alle ore 21:00 ma alla palestra di Acquaviva – andrà invece in scena la finale per il terzo posto tra Virtus e La Fiorita.

Questo il quadro delle finali di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 | Finali SQUADRA SQUADRA DATA ORA LUOGO Virtus La Fiorita 03/06 21:00 Palestra di Acquaviva Murata Pennarossa 04/06 21:00 Multieventi

FSGC | Ufficio Stampa