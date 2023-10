San Marino. Futsal: inizia la Titano Futsal Cup con alcuni incroci già visti in stagione

Prima settimana con doppio impegno per i club del futsal sammarinese. Dopo le fatiche della 3° giornata di campionato, tredici squadre si apprestano a tornare immediatamente in campo per l’andata degli ottavi di finale di Titano Futsal Cup. Non fanno parte di questo novero il Fiorentino, domani svincolato da impegni in quanto detentore del titolo (e quindi già qualificato per i quarti), ed il Tre Fiori, che lunedì scorso non ha preso parte al turno di campionato perchè a riposo. La compagine di Bugli potrà dunque contare su qualche energia in più rispetto all’avversario di serata, vale a dire quel Faetano che è ancora alla ricerca del primo risultato utile in stagione. Si gioca a Dogana, dove alle 21:45 si sfideranno anche Murata e Virtus. Queste ultime due formazioni si sono già affrontate in stagione, segnatamente alla prima di campionato, dove a prevalere è stata la compagine bianconera. Fin qui il cammino degli uomini di Cellarosi è stato perfetto – tre vittorie su tre – ma anche la Virtus è in salute, perché dopo quel k.o. iniziale sono arrivate due vittorie di fila. Chi uscirà vincitore da questo doppio confronto (le gare di ritorno si giocheranno il 9 novembre) se la vedrà proprio con la migliore di Tre Fiori e Faetano.

Anche La Fiorita, dopo la sconfitta d’esordio, ha inanellato due vittorie di fila. Domani la banda di Montegiardino avrà di fronte il Tre Penne, con in testa il proposito di dare seguito a questo momento positivo, mentre la formazione di Città cerca la prima gioia stagionale dopo tre k.o. in campionato. Lato panchine, sarà un confronto tra freschissimi ex: da una parte Gianni Galli, dall’altra Davide Elia Ghiotti. Chi supera il doppio confronto sfida una fra Pennarossa e Juvenes-Dogana. Nel secondo match di serata, sempre a Domagnano, andrà in scena una riproposizione di quanto offriva il programma di due giorni fa. Alla terza di campionato infatti Cosmos e Folgore si sono sfidate: domani avverrà lo stesso. Federico Muccioli si augura un esito molto diverso rispetto a quello recente – la Folgore si è imposta 7-0 – mentre Claudio Zonzini non può che desiderare un derby in tutto e per tutto simile a quello appena disputato, in modo da ipotecare un passaggio del turno che vedrà una delle due “serravallesi” opposte alla migliore di un altro derby, quello fra Libertas e Cailungo.

Le due “borghigiane” chiuderanno il programma serale di Fiorentino. Da una parte ci sarà una sfidante – la Libertas – ancora a zero in campionato e quindi più che mai desiderosa – e per certi versi bisognosa – di riscatto; dall’altra un Cailungo che aveva iniziato male il cammino ma che ha fatto il pieno di entusiasmo un paio di giorni fa grazie al successo ottenuto sul San Giovanni. Il primo incrocio di Fiorentino appartiene al novero di quelli già visti in stagione. San Giovanni e Domagnano si sono affrontate alla prima giornata di campionato, con la vittoria dei Lupi per 2-0. Questi ultimi però si sono fermati lì: da allora sono arrivate due sconfitte che richiedono urgente intervento, a maggior ragione quando in palio c’è una posta importante come il passaggio del turno, che certo mister Gasperoni e i suoi ragazzi proveranno ad indirizzare già dal confronto di andata. Sull’altra sponda, un San Giovanni giovanissimo ed entusiasta, ma anche bisognoso di sbloccarsi dopo aver inanellato tre k.o. in altrettante uscite. Chi passa trova nientemeno che i campioni uscenti del Fiorentino.

Il quarto campo impegnato sarà quello indoor della Palestra di Acquaviva. Qui a sfidarsi saranno Pennarossa e Juvenes-Dogana, al primo incrocio stagionale. I Biancorossoazzurri non possono che puntare a prolungare la striscia di vittorie (due su due) realizzata in campionato, mentre i Biancorossi hanno necessità di rinverdire le sensazioni dell’esordio di campionato, quando è arrivata la vittoria sul Faetano, cui sono seguite due sconfitte con Murata e La Fiorita. Si gioca alle 21:15.

Questo il programma degli ottavi di andata:

Titano Futsal Cup 2023-24, Ottavi, andata SQUADRA SQUADRA COPPIA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO San Giovanni Domagnano A1: Zani – A2: Delvecchio 19/10 20:15 Fiorentino Libertas Cailungo A1: Delvecchio – A2: Zani 19/10 21:45 Fiorentino Tre Penne La Fiorita A1: Lanuti – A2: Tura 19/10 20:15 Domagnano Cosmos Folgore A1: Tura – A2: Lanuti 19/10 21:45 Domagnano Tre Fiori Faetano A1: Tonelli – A2: Sgrignani 19/10 20:15 Dogana Murata Virtus A1: Lerza – A2: Tonelli 19/10 21:45 Dogana Pennarossa Juvenes-Dogana A1: D’Adamo – A2: Ilie 19/10 21:15 Pal. Acquaviva

FSGC