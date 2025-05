San Marino. Futsal: questa sera si assegnano i pass per le semifinali

Considerati fuochi d’artificio dell’andata, promette di essere molto spettacolare anche il confronto di ritorno tra Virtus e Tre Penne. I Biancoazzurri di Penserini, in vantaggio fino ai minuti finali di una sfida che ad un certo punto li aveva visti sotto di tre reti, hanno dovuto registrare la contro-rimonta di Acquaviva e per questo saranno costretti a ricercare una vittoria con almeno due gol di scarto. Inevitabile quindi ipotizzare una gara di ritorno prevalentemente all’attacco, con minima considerazione dei rischi; e questo diventa ancora più vero nel caso di Cosmos e Domagnano, sconfitte entrambe per 3-0 da formazioni che le avevano precedute in classifica – rispettivamente, Pennarossa e La Fiorita – e per tale motivo obbligate a segnare almeno quattro gol in più delle avversarie, domani: impresa non impossibile ma certamente difficile. Certo, non difficile quanto quella cui è chiamato il Fiorentino. Il 10-2 incassato all’andata dal Murata lascia aperto uno spiraglio spesso quanto un filo d’erba, specialmente in considerazione dei numeri accumulati in stagione dallo squadrone bianconero: miglior difesa con 27 reti e miglior attacco con 224 centri, per un differenziale monstre di +197, il migliore mai registrato in una regular season di Campionato Sammarinese. In ogni caso, ogni considerazione preliminare sarà abbandonata al fischio iniziale delle gare di ritorno dei quarti, programmate tutte per domani sera, ma a campi ed orari invertiti rispetto alle sfide di andata. È utile ricordare che, tabellone alla mano, la vincente di Murata-Fiorentino troverà in semifinale la vincente di Virtus-Tre Penne, mentre la vincente di La Fiorita-Domagnano si incrocerà con la vincente di Pennarossa-Cosmos.

Ecco il programma dei Quarti di Finale:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, Quarti di Finale PARTITA DATA ORARIO/ESITO LUOGO ANDATA Murata Fiorentino 15/05 10-2 Dogana La Fiorita Domagnano 15/05 3-0 Fiorentino Pennarossa Cosmos 15/05 3-0 Dogana Virtus Tre Penne 15/05 5-4 Fiorentino RITORNO Cosmos Pennarossa 19/05 20:15 Fiorentino Tre Penne Virtus 19/05 20:15 Dogana Fiorentino Murata 19/05 21:45 Fiorentino Domagnano La Fiorita 19/05 21:45 Dogana

FSGC | Ufficio Stampa