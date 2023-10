San Marino. Futsal: fra Tre Fiori e La Fiorita è di nuovo 4-2, ma stavolta per la squadra di Bugli

La sfida tutta gialloblù che ha chiuso la prima giornata del Campionato Sammarinese di futsal si è risolta con un risultato uguale, ma speculare, rispetto all’ultimo incrocio fra La Fiorita e Tre Fiori: 4-2. Nella finale per il terzo posto della scorsa edizione del torneo si impose con questo punteggio la squadra di Montegiardino. Ieri ha trionfato il Tre Fiori al termine di un incontro molto intenso, favorito probabilmente anche dalla particolare location. Era infatti la serata d’esordio della palestra di Acquaviva. Il primo vantaggio è de La Fiorita: è Franciosi dal dischetto del rigore ad infilare la porta di Andreani dopo 9’ di gioco. In coda alla frazione Michele Casadei esplode un tiro che, con leggera deviazione, batte Marchetti per il nuovo equilibrio. Ancora Fiorita avanti al 7’ della ripresa, grazie ad una irresistibile azione personale di Giuccioli, che sceglie di aggirare l’uscita di Andreani appoggiando per Gasperoni, bravo a ritagliarsi lo spazio per realizzare il gol dell’ex. Veemente, a questo punto, la reazione del Tre Fiori, che con più frequenza manda Andreani nella metà campo avversaria per cercare di scombinare le marcature avversarie. Ma non è così che arriva il 2-2. Minut0 43’: Andreani lancia con le mani, Filippo Burioni assiste immediatamente a centro area il fratello Lorenzo, che apre il piattone e manda inesorabilmente alle spalle di Marchetti. Filippo Burioni si mette poi in proprio con i due gol che decidono le sorti della sfida. Il primo arriva con Andreani in proiezione offensiva: destro potente sul primo palo del numero 17 e per la prima volta Tre Fiori avanti; il secondo è un tocco sotto prelibato che rende vana l’uscita di Marchetti e che costringe La Fiorita ad un inseguimento affannoso. Nel quarto d’ora rimanente la squadra di Gianni Galli ci prova con tutte le forze. Al 59’ Esposito – altro ex – “guadagna” il secondo giallo a distanza di pochissimi minuti dal primo. Nel recupero la coppia arbitrale prima assegna e poi revoca un calcio di rigore a Montegiardino per un sospetto mani in area. Finisce 4-2 ed il Tre Fiori aggancia il trenino delle squadre che la sera precedente avevano esordito con i tre punti.

Questo il quadro completo della 1° giornata di campionato: