San Marino. Futsal: fuochi d’artificio in Tre Fiori-San Giovanni,  da domani si decide la finale di coppa

Scoppiettante successo di misura, con ben tredici reti segnate complessivamente al Multieventi, tra Tre Fiori e San Giovanni. Scatto bruciante per quelli di Pollini che salgono sul 4-0 in meno di otto minuti, grazie agli acuti di Casadei, Zanotti, Michelotti ed Amici. Quella che apparentemente poteva sembrare una serata tranquilla per i Gialloblù, è complicata dagli acuti di Volpinari, Severi e Macina – al segno al pari di Tamagnini per il Tre Fiori, che guadagna il cambio di campo sul 5-3. Botta e risposta anche nella ripresa, dove Rossi riporta sul minimo svantaggio il San Giovanni, colpito però nuovamente da Michelotti al 41’. Nei minuti finali succede di tutto, con Severi a segnare al 59’ ed al 60+1’. In precedenza, rete annullata a Volpinari. A decidere fattivamente la sfida è però la stoccata di Antonelli, allo scadere dei tempi regolamentari, sfruttando il primo possesso dopo il momentaneo 5-6 siglato dai Rossoneri. Vittoria che spinge il Tre Fiori all’ottavo posto ai danni del Fiorentino.

I campioni uscenti sono infatti andati incontro ad una sconfitta preventivabile, cadendo a Fiorentino contro la capolista Murata. Nel 3-0 finale trovano spazio a referto Ghiotti e Busignani nella prima frazione di gioco e Mattioli in dirittura d’arrivo. Distanze invariate in vetta, complice il largo successo del Pennarossa sul Cailungo. Quelli di Novembrini chiudono la pratica sul 6-0, mandando due volte in gol Verri nel primo tempo, subito dopo gli acuti di Gasperoni e Maiani. Nella ripresa Oddone e Brighi hanno ulteriormente aperto la forbice tra le due squadre.

Anche nella corsa al dodicesimo posto non è cambiato nulla, col Cailungo che mantiene due punti di vantaggio sul Faetano – battuto a Fiorentino dal Cosmos. Serata da ricordare per Lorenzo Bacciocchi che griffa l’hat-trick nel 3-0 dei Gialloverdi, aprendo le marcature al 23’ per poi confermarsi in avvio e chiusura di secondo tempo. Può festeggiare l’approdo alla postseason la Folgore, che batte da pronostico la Libertas passando a condurre su rigore dopo appena tre minuti. Alla trasformazione vincente di Casali fa seguito la doppietta in un minuto di Beccari. Prima del cambio campo trova la via della rete anche Stefanelli per il definitivo 4-0. Infine, torna ad occupare la quarta piazza della graduatoria la Virtus che – approfittando del turno di riposo del Tre Penne – batte la Juvenes-Dogana. Avvio in salita per i Neroverdi, sotto nel punteggio per effetto della settima rete in campionato di Thomas Celli. Veemente la reazione dei ragazzi di Michelotti, che impattano al quarto d’ora con Biordi, riservando al secondo tempo i gol-vittoria. Bastano, in effetti, due minuti dalla ripresa della ostilità a Cevoli per ribaltare il risultato, blindato dal bis personale di Biordi. Questa sera, alla palestra di Acquaviva, un assaggio di playoff tra La Fiorita e Domagnano (ore 21:45).

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 27. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO/ORA LUOGO Murata Fiorentino 07/04 A1: Lanuti – A2: Vandi 3-0 Fiorentino Faetano Cosmos 07/04 A1: Vandi – A2: Lanuti 0-3 Fiorentino Juvenes-Dogana Virtus 07/04 A1: Lerza – A2: Tonelli 1-3 Dogana Pennarossa Cailungo 07/04 A1: Tonelli – A2: Lerza 6-0 Dogana Libertas Folgore 07/04 A1: Delvecchio – A2: Mazza 0-4 Domagnano Tre Fiori San Giovanni 07/04 A1: Mazza – A2: Delvecchio 7-6 Multieventi La Fiorita Domagnano 08/04 A1: Lerza – A2: Zaghini 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Tre Penne

Non solo campionato: questa settimana, infatti, si decideranno anche le sorti delle semifinali di Titano Futsal Cup. Nelle prossime quarantotto ore sono programmate le partite di ritorno, con l’attenzione principalmente rivolta alla gara del Multieventi tra Virtus-Pennarossa (domani, ore 21:45). Terminata in perfetto equilibrio (2-2) lo scorso 13 marzo, potrebbe richiedere due tempi supplementari da cinque minuti ciascuno ed eventuali calci di rigore per determinare chi potrà giocarsi il trofeo. Nell’altro binomio, deve solo omologare la propria partecipazione il Murata, che potrà far leva sul 7-1 inflitto alla Juvenes-Dogana nel precedente confronto. Quest’ultima sfida è in calendario per giovedì sera alla palestra di Acquaviva (ore 21:45).

Titano Futsal Cup 2024-25, Semifinali PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA/ESITO LUOGO Juvenes-Dogana Murata 12/03 A1: Delvecchio – A2: Vandi – A3: Zaghini 1-7 Multieventi Pennarossa Virtus 13/03 A1: Lerza – A2: Lanuti – A3: Mazza 2-2 Pal. Acquaviva Virtus Pennarossa 09/04 A1: D’Adamo – A2: Piccoli – A3: Mazza 21:45 Multieventi Murata Domagnano 10/04 A1: Ercolani – A2: Tura – A3: Mazza 21:45 Pal. Acquaviva

