San Marino. Futsal: il Cailungo è ai playoff, Folgore a sorpresa sulla Fiorita

La penultima giornata di Campionato Sammarinese di Futsal ha preso il via ieri con sfide che hanno ritoccato in qualche punto la classifica, emesso alcuni verdetti e regalato qualche sorpresa, come le vittorie inaspettate di Folgore e Libertas.

Quarto posto ancora in bilico per la Virtus nonostante il successo sul Domagnano con un secco 3-1. I Neroverdi partono forte e indirizzano la partita già nei primi minuti con le reti ravvicinate di Biordi all’11’ e Bernardi al 13’. Lo stesso Bernardi sigla la doppietta personale al secondo minuto di recupero del primo tempo, ipotecando il successo. Nella ripresa, i Giallorossi provano a reagire con il gol di Gatti al 44’, ma la Virtus gestisce bene il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa tre punti fondamentali.

Prestazione impeccabile della Folgore, che sorprende la Fiorita – terza in classifica – con una vittoria per 2-0. I Giallorossoneri colpiscono due volte in quattro minuti: Casali apre le marcature al 22’, seguito dal raddoppio di Bacciocchi al 26’. La Fiorita non riesce a reagire, e i tre punti vanno alla Folgore, che continua a mettere sotto pressione il Tre Fiori – in campo stasera – e tiene a distanza la Juvenes-Dogana.

Altra sfida accesa a Domagnano tra Juvenes-Dogana e Cailungo. I Rossoverdi vanno in vantaggio dopo soli tre minuti con Rossini, ma i Biancorossoblu ribaltano la situazione con una doppietta di Thomas Celli (23’ e 27’) e il gol di Simone Celli al 32’. Nella ripresa, l’autorete di Mazza ridà speranza al Cailungo, subito spenta però da un’altra autorete, questa volta di Moroni, che chiude il match sul 4-2. Nonostante la sconfitta, i ragazzi di Venerucci conquistano matematicamente l’ultimo posto disponibile per i playoff.

Sul campo di Fiorentino si sono sfidate Fiorentino e San Giovanni. I Rossoblu sono andati subito avanti con Paoloni al 6’, poi Morri ha firmato il raddoppio al 31’. I Rossoneri reagiscono subito con due reti in rapida successione: Agostini al 34’ e Berardi al 36’ per il momentaneo 2-2. Ma la squadra di Galli non si lascia intimorire: Paoloni firma la doppietta personale al 38’, e Morri allunga ancora al 47’. Il gol di Severi tiene in bilico il risultato fino alla fine, ma i tre punti restano al Fiorentino.

Torna al successo la Libertas, che non vinceva da ben quattro mesi. A Dogana, i Granata superano il Faetano 4-3 in una sfida ricca di emozioni. I Gialloblu vanno sul 2-0 con El Attar al 2’ e Caruso al 18’. Sul finale di primo tempo, però, Giovagnoli accorcia le distanze e riaccende le speranze granata. Nella ripresa, in appena dieci minuti, i ragazzi di Palermino segnano ben tre volte: Tamagnini pareggia, Tonini firma il sorpasso e ancora Giovagnoli segna il 4-2. Nonostante l’espulsione di Caruso, la Libertas non riesce ad allungare. Il Faetano accorcia con Guidi al 60’, ma non basta. I Granata conquistano così la loro seconda vittoria stagionale.

Si ricorda l’appuntamento di stasera con Tre Fiori e Tre Penne, sfida che si giocherà al Multieventi di Serravalle alle 21:45. Stessa ora, ma nella giornata di domani, si sfideranno Pennarossa e Cosmos alla Palestra di Acquaviva per l’ultimo posticipo della 29° giornata.

Questo il quadro completo del 29° turno del campionato di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 29. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORARIO / ESITO LUOGO Domagnano Virtus 22/04 A1: Piccoli – A2: Ilie 1-3 Fiorentino La Fiorita Folgore 22/04 A1: D’adamo – A2: Lanuti 0-2 Dogana Juvenes-Dogana Cailungo 22/04 A1: Vandi – A2: Zani 4-2 Domagnano Fiorentino San Giovanni 22/04 A1: Mazza – A2: Piccoli 4-3 Fiorentino Libertas Faetano 22/04 A1: Lanuti – A2: D’adamo 4-3 Dogana Tre Fiori Tre Penne 23/04 A1: Tonelli – A2: Ercolani 21:45 Multieventi Pennarossa Cosmos 24/04 A1: Lerza – A2: Tura 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Murata

Clicca qui per la classifica aggiornata.

FSGC