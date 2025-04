San Marino. Futsal: il Faetano supera il San Giovanni e mette il Cailungo nel mirino

copyright ©FSGC/Palmieri

Nell’economia della classifica, è stata la sfida di Domagnano tra San Giovanni e Faetano a destare il maggiore interesse tra gli anticipi della 26° giornata di Campionato Sammarinese di futsal. Lo scontro diretto tra due delle squadre che attualmente sarebbero fuori dalla postseason ha premiato i Gialloblù, ora a ridosso del Cailungo – superato da La Fiorita. Ampio successo del Tre Penne, che torna ad occupare il quarto posto nella giornata in cui la Virtus osserva il turno di riposo. Il pokerissimo del Domagnano sulla Juvenes-Dogana ed il pirotecnico 4-3 in Tre Fiori-Cosmos completano il quadro degli anticipi.

A Domagnano, il Faetano si aggrappa al solito Omar El Attar. Il pivot sfodera una prestazione a tutto tondo, segnando le quattro le reti dei Gialloblù – a partire dal momentaneo 1-1 dopo il gol in apertura di Rossi. In avvio di ripresa il bis vale la rimonta, fiaccata dalla stoccata di Francioni. L’incontro si decide in dirittura d’arrivo, quando El Attar colpisce due volte per spingere il Faetano a -2 dal Cailungo. I ragazzi di Venerucci hanno ceduto sotto i colpi de La Fiorita che, dopo la rete di Morini al 20’, si scatena a cavallo delle due frazioni di gioco. Baldelli e Matteo Chezzi vanno a segno un minuto prima del cambio campo, mentre Gualandi gonfia il sacco nel corso del primo giro di lancetta della ripresa. Al 52’ il gol della bandiera per il Cailungo a cura di Angelini.

La squadra di Montegiardino si isola al terzo posto, confermando i sei punti di vantaggio sulla Virtus e accorciando a -4 sul Pennarossa, domani sera in campo col Fiorentino ma ancora atteso dal turno di riposo. In quarta posizione troviamo il Tre Penne, capace di siglare nove reti alla Libertas per tornare al successo. Tra i giocatori di Penserini brillano in particolare Gamba e Cola, marcatori multipli da quattro e tre gol rispettivamente. Nel definitivo 9-0 trovano spazio anche Sabatino ed Ercolani. Granata destinati a chiudere al pedice della graduatoria, con ventitré sconfitte al passivo in ventiquattro incontri disputati sin qui.

Sta attraversando un periodo complicato la Juvenes-Dogana, che ieri sera ha incassato il quarto K.O. in cinque partite. Può giovarne il Domagnano, tornato a macinare successi dopo aver sperimentato la capacità di fuoco delle prime due della classe. La squadra di Gasperoni sblocca l’incontro a metà primo tempo con Filippo Dolcini, demandando a Santarini l’onere del raddoppio – maturato in superiorità numerica per l’espulsione di Simone Celli, destinatario di due cartellini gialli a distanza di pochi secondi. Nella ripresa gli acuti di Bollini su punizione e Vagnini. Quest’ultimo chiude con una doppietta personale, inframezzata dalla rete di Bologna – matura con il portiere di movimento varato dalla squadra di Serravalle.

Estremamente equilibrato il confronto tra Cosmos e Tre Fiori, che si risolve a favore degli uomini di Pollini. Il club di Fiorentino vince così la terza partita delle ultime quattro disputate, lasciandosi alle spalle la Juvenes-Dogana e avvicinando l’ottavo posto occupato dai cugini Rossoblù. Altalena di emozioni nella sfida di Dogana, dove il Tre Fiori scappa sul 3-0 con Tamagnini, Casadei ed Esposito – prima di incassare la rete di Molinas allo scadere del primo tempo da tiro libero. Nella ripresa il Cosmos cambia marcia, trovando in meno di 300” la via della parità con Cecchetti e Cerquetti. Il nuovo equilibrio ha durata effimera, tanto che già al 46’ Alessandro Podeschi griffa quello che sarebbe stato il gol vittoria. Un problema all’impianto di illuminazione ha imposto poi la sospensione dell’incontro per un breve periodo: alla ripresa delle ostilità, il Cosmos decide di affrontare i restanti quattro minuti più recupero con il portiere di movimento, senza riuscire tuttavia a trovare la via della rete.

Domani sera il Fiorentino affronterà il Pennarossa, con la possibilità di portarsi a minima distanza dal settimo posto dei Gialloverdi di Serravalle. La squadra di Chiesanuova, che si è posta l’obiettivo di rientrare nelle prime due posizioni in regular season, non intende fare sconti – nella consapevolezza di incrociare una squadra in salute. Giovedì sarà invece la capolista Murata a chiudere la quintultima giornata, affrontando una Folgore che ha visto il suo margine sul tredicesimo posto assottigliarsi a sei lunghezze.

Questo il quadro parziale del 26° turno del Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 26. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Cailungo La Fiorita 31/03 A1: D’Adamo – A2: Mazza 1-4 Fiorentino Domagnano Juvenes-Dogana 31/03 A1: Ilie – A2: Delvecchio 5-1 Dogana San Giovanni Faetano 31/03 A1:Zaghini – A2: Piccoli 2-4 Domagnano Cosmos Tre Fiori 31/03 A1: Delvecchio– A2: Ilie 3-4 Dogana Tre Penne Libertas 31/03 A1: Mazza – A2: D’Adamo 9-0 Fiorentino Fiorentino Pennarossa 02/04 A1: Lanuti – A2: Zani 21:45 Multieventi Folgore Murata 03/04 A1: Tura – A2: Lerza 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Virtus

