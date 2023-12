San Marino. Futsal: il Fiorentino è solo in vetta, Tre Fiori e Folgore non si mollano

Il Fiorentino esegue con successo la missione di sfruttare il turno di riposo de La Fiorita per salire solo al comando. La squadra di Michelotti costruisce la sua vittoria soprattutto nella ripresa: è lì che trova cinque dei sei gol della sua serata dopo quello del vantaggio segnato da Zafferani al 3’. Il rigore di Busignani al 37’ dà il ‘la’ ad una goleada che prende corpo con altre due marcature personali dello stesso Busignani, oltre a quelle di Gasperoni e Maiani. Non sbagliano neppure Tre Fiori e Folgore, che restano appaiate in terza posizione in attesa dello scontro diretto della prossima settimana. La formazione giallorossonera ne segna 9 al Pennarossa, che va in gol con Maiani ma quando i buoi sono ampiamente scappati dalla stalla. A quel punto della gara si era infatti sul 6-0 parziale, effetto delle doppiette di Bernardi e Chezzi e dei centri di Koci e Pellegrini. Nella ripresa, a ritoccare lo score sono nuovamente Bernardi (altre due reti per lui) e Volpinari. Pur privo del portiere Andreani, il Tre Fiori riparte immediatamente dopo il mezzo passo falso dello scorso turno. L’8-3 inflitto al Tre Penne viene aperto da Filippo Burioni cui risponde, sull’altro fronte, Benedettini. L’autorete di Francesconi e la doppietta di Verri danno un buon margine alla squadra gialloblù prima del cambio di campo. In avvio di ripresa segna ancora Verri, imitato da Filippo Burioni e da Urbinati, anch’egli in grado di chiudere la sua serata con una doppietta. Dall’altra parte, le reti che non bastano per evitare il k.o. sono di Francesconi ed Ercolani.

Con la sconfitta la formazione di San Marino Città è costretta a salutare la compagnia composta da Murata, Domagnano e Juvenes-Dogana, tutte vincenti nell’inusuale martedì di campionato. La squadra bianconera si rialza dopo la caduta con il Fiorentino. Il Cailungo viene superato 8-0, effetto delle marcature di Moretti (tripletta), Paoletti (doppietta), Paolo Casadei e Felici, oltre che dell’autorete di Sabatino. Addirittura in doppia cifra la Juvenes-Dogana, che supera il malcapitato Faetano per 12-1. La gara prende una direzione nettissima già nel primo tempo, chiuso sul 9-0 dalla banda di Levani, che manda a referto tre volte Cavalli, una Gatti su rigore, due Gianni e una Quaranta e Chezzi. Nella ripresa sono Murato, Borasco e nuovamente Gatti a completare la goleada. In mezzo, il gol della bandiera del Faetano a firma del portiere Giusti. Anche il Domagnano, come il Murata, doveva reagire ad una sconfitta. I Lupi raggiungono il loro intento infliggendo un 7-2 al Cosmos, cui non riesce di dare seguito alla vittoria conquistata contro il Pennarossa. È proprio la squadra di Serravalle a sbloccare l’incontro con Mauri. La risposta del Domagnano – ed in particolare di Emmanuele Capone – è veemente: il numero 13 giallorosso segna quattro reti nello spazio di 10’, vale a dire tra il 10’ e il 20’. Nella ripresa la vena della squadra di Gasperoni non si esaurisce. Faetanini, Menghi e Villa mettono al sicuro una vittoria che il gol di Zafferani, giunta pochi secondi prima del segnale di chiusura, non può scalfire. In precedenza il Cosmos aveva perso Bacciocchi, espulso per doppio giallo. La sconfitta costa alla formazione gialloverde il sorpasso in classifica da parte della Libertas, che fa suo il derby con il San Giovanni. Finisce 3-1, con tripletta di Alan Bacciocchi da una parte e gol di Zanotti dall’altra per il momentaneo pareggio rossonero.

Questo il quadro dell’11° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 11. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Libertas San Giovanni A1: Ilie – A2: Lerza 12/12 3-1 Fiorentino Cailungo Murata A1: Lerza – A2: Ilie 12/12 0-8 Fiorentino Tre Penne Tre Fiori A1: Delvecchio – A2: Sgrignani 12/12 3-8 Dogana Folgore Pennarossa A1: Sgrignani – A2: Delvecchio 12/12 9-1 Dogana Cosmos Domagnano A1: Ercolani – A2: Tura 12/12 2-7 Domagnano Juvenes-Dogana Faetano A1: Tura – A2: Ercolani 12/12 12-1 Domagnano Fiorentino Virtus A1: Lanuti – A2: D’Adamo 12/12 6-0 Multieventi Turno di riposo La Fiorita

FSGC | Ufficio Stampa