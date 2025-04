San Marino. Futsal: il Murata rimonta quattro gol e vince il derby, poker La Fiorita sulla Virtus

Il Murata si appresta a superare quota 80 punti in 28 partite di Campionato Sammarinese. Con il primato in regular season già in tasca da una settimana, i Bianconeri hanno dimostrato una volta di più il proprio valore sopperendo ad un primo tempo da incubo. Nel derby è infatti il Tre Penne a scattare meglio dai blocchi, trovando vantaggio e raddoppio con Cola e Beinat in appena otto minuti. A cinque dall’intervallo il bis di Cola vale il momentaneo 3-0, addirittura lievitato di un’ulteriore unità al 33’ con Rossi. Proprio quando la squadra di Penserini pregustava l’orgoglio di battere il Murata, quelli di Spada hanno iniziato a costruire la rimonta. De Angelis ha sbloccato la fase offensiva della capolista, capace di colpire a cavallo di metà ripresa anche con Ercolani e Mattioli. Al 54’ Moretti griffa l’aggancio, preludio del ribaltone ad opera di Busignani – un minuto dopo.

Avrà preso appunti il Pennarossa, interessato dal turno di riposo e prossimo avversario del Murata nella finale di Titano Futsal Cup. Tenta di insidiarne la piazza d’onore La Fiorita, che al Multieventi batte 4-1 la Virtus. In vantaggio di misura al cambio campo grazie a Simone Chezzi, i Gialloblù allungano nella ripresa con Pellegrini, Matteo Chezzi e Giuccioli. Di Cevoli, al 50’, il momentaneo 1-3 per la squadra di Michelotti, che dovrà difendere la quarta piazza negli ultimi due incontri di regular season. Guardando più in là, la Virtus può essere contenta di aver riabbracciato, dopo il gravissimo infortunio di inizio stagione, Luca Zafferani – in campo nel secondo tempo con la casacca del portiere di movimento, per giunta vicino alla rete personale.

A partire dalla prossima partita con il Domagnano, sesto a -6 dalla Virtus e reduce dal 7-1 ai danni del Faetano – pressoché fuori da ogni logica di postseason. Sei marcatori diversi tra i Giallorossi, che alla doppietta di Davide Dolcini abbinano gli acuti di Santarini, Muraccini, Righi, Gracik e Menghi. Non riesce ad iscriversi a tabellino Lorenzo Bollini, che si vede neutralizzare un tiro libero da Giusti. Il solito Omar El Attar sigla il gol della bandiera gialloblù al 53’, quando gli avversari avevano già colpito cinque volte.

Pare irraggiungibile ormai il Cailungo, che mette in sicurezza il dodicesimo posto con gli attuali cinque punti di margine. Determinante la vittoria a scapito Tre Fiori, maturata al termine di un’altalena di emozioni. Al gol in apertura di Sarti, nel corso del primo minuto di gioco, ha replicato la squadra di Pollini – capace di guadagnare la pausa avanti 2-1, grazie a Michelotti e Tamagnini. Nella seconda frazione emerge la voglia di vincere di quelli di Venerucci, che incamerano tre importantissimi punti con Flammini e Rossini.

Maggiore incertezza nella parte centrale della graduatoria, dove le posizioni di regular season determineranno abbinamenti effettivi e potenziali sviluppi ai playoff. Il successo della Folgore sul Fiorentino (2-1) ha ricompattato l’apice della colonna di destra, dove tre squadre sono raccolte in quattro punti. Partita contratta e senza reti nella prima frazione, decisa in testa e coda di ripresa: Toccaceli e Taddei spingono il club di Falciano, contestato senza dalla stoccata di Morri al 56’, ma senza lieto fine per i Rossoblù.

Unico pareggio di serata nella stracittadina del Castello di Serravalle tra Cosmos e Juvenes-Dogana. Un punto che tampona l’emorragia di risultati dei Biancorossazzurri, capaci di impattare due volte con Thomas Celli e Bologna. Nulla da fare per i cugini guidati da Muccioli, incapaci di capitalizzare le due situazioni di vantaggio generate dagli acuti di Cerquetti e Bacciocchi.

Questo il quadro parziale del 28° turno di Campionato Sammarinese di futsal 2024-25:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 28. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Cailungo Tre Fiori 14/04 A1: Ercolani – A2: Lerza 3-2 Fiorentino Cosmos Juvenes-Dogana 14/04 A1: Piccoli – A2: Zaghini 2-2 Dogana Domagnano Faetano 14/04 A1: Tonelli – A2: Tura 7-1 Domagnano Tre Penne Murata 14/04 A1: Lerza – A2: Ercolani 4-5 Fiorentino Folgore Fiorentino 14/04 A1: Zaghini – A2: Piccoli 2-1 Dogana Virtus La Fiorita 14/04 A1: Delvecchio – A2: Vandi 1-4 Multieventi San Giovanni Libertas 15/04 A1: Lanuti – A2: Ilie 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Pennarossa

