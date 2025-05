San Marino. Futsal: il Murata vede già la finale

La prima semifinale prende una direzione molto chiara. Anzi, a dirla tutta il Murata aveva messo le cose in chiaro con la Virtus già nel primo tempo, quando era maturato un 5-0 avviato immediatamente da Ercolani e poi completato da Busignani (3’), Moretti (7’), De Angelis (20’) e nuovamente Moretti (23’). La ripresa è più avara di gol: ne arriva solamente uno, sempre di matrice bianconera. Ancora una volta Matteo Moretti impreziosisce la propria serata con un hat-trick (il terzo in tre gare dei play-off), che gli permette di consolidare la propria leadership nella classifica marcatori del torneo (59 centri in 29 uscite). Questa sera, sempre alle 21:45 e sempre al Multieventi, la seconda semifinale di andata, arbitrata – esattamente come quella di ieri sera – da una coppia maltese coadiuvata da un elemento dell’ASA. Di fronte, La Fiorita e Pennarossa.

Ecco il programma delle semifinali:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, semifinali PARTITA DATA ORARIO/ESITO LUOGO Murata Virtus 21/05 6-0 Multieventi La Fiorita Pennarossa 22/05 21:45 Multieventi Virtus Murata 26/05 21:45 Multieventi Pennarossa La Fiorita 27/05 21:45 Multieventi

