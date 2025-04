San Marino. Futsal: il Pennarossa sfonda quota 70 superando il Cosmos in una sfida esaltante

Partita a dir poco vivace, quella che ieri sera ha completato il 29° turno di Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 mettendo a confronto Pennarossa e Cosmos. Due formazioni in salute e protagoniste di una sfida dall’esito incerto fino alla fine e condita da ben dieci reti in totale per il 6-4 dei Biancorossi.

Pronti, via e Stefanelli ha già portato in vantaggio la squadra di Chiesanuova, raccogliendo l’assist di Gasperoni per infilare la porta avversaria con un perentorio piattone. La replica gialloverde dista meno di 200” e porta all’esultanza di Molinas, che scippa Gasperoni in posizione avanzata per freddare Bizzocchi con due tentativi. Il Pennarossa rimette la testa avanti con Ceccoli al 14’, sfruttando un pallone perso in uscita da Cerquetti, ma anche in questa circostanza il Cosmos ribatte immediatamente. E sempre con Molinas, bravo a convergere da destra per esplodere un mancino potente e preciso.

Nella ripresa, altro botta e risposta dopo il palo centrato da Ceccoli. Gasperoni segna su punizione, sfruttando la barriera mal posizionata dal Cosmos, mentre Molinas – dopo una bella iniziativa di Bacciocchi in corsia – fa subito tripletta e 3-3. Nemmeno il doppio vantaggio acquisito successivamente dal Pennarossa vale a fiaccare le iniziative gialloverdi. Le reti a breve distanza di Toccaceli e Gasperoni sembrano schiudere ad un finale tranquillo, ma così non sarà. Splendida la marcatura di Toccaceli, che spolvera l’incrocio col mancino dopo un perfetto controllo orientato, mentre Gasperoni sfonda nuovamente sul lato di Cerquetti per anticipare Brighi con la punta. Lo stesso Cerquetti si fa parzialmente perdonare, riaprendo l’incontro con un’iniziativa personale conclusa con una bordata all’incrocio dei pali dalla media distanza. Il club di Serravalle ha anche la palla del 5-5, ma Bizzocchi è monumentale nel riflesso in spaccata che nega e Giglietti un’esultanza già ampiamente assaporata. Così, prima del triplice fischio, è nuovamente Gasperoni a mettere i sigilli sul successo del Pennarossa, con un’intercetto oltre la metà campo concluso con sgroppata e mancino vincente da posizione defilata che gli vale anche l’hat-trick personale.

Questo il quadro integrale della 29° giornata del Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 29. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORARIO / ESITO LUOGO Domagnano Virtus 22/04 A1: Piccoli – A2: Ilie 1-3 Fiorentino La Fiorita Folgore 22/04 A1: D’adamo – A2: Lanuti 0-2 Dogana Juvenes-Dogana Cailungo 22/04 A1: Vandi – A2: Zani 4-2 Domagnano Fiorentino San Giovanni 22/04 A1: Mazza – A2: Piccoli 4-3 Fiorentino Libertas Faetano 22/04 A1: Lanuti – A2: D’adamo 4-3 Dogana Tre Fiori Tre Penne 23/04 A1: Tonelli – A2: Ercolani 3-2 Multieventi Pennarossa Cosmos 24/04 A1: Lerza – A2: Tura 6-4 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Murata

Clicca qui per la classifica aggiornata.

FSGC | Ufficio Stampa