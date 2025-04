San Marino. Futsal: il San Giovanni si prende il derby, Libertas ufficialmente ultima 

Il San Giovanni torna alla vittoria superando 4-2 la Libertas nel derby che ha chiuso la 28° giornata del campionato di futsal. Un successo che permette alla banda di Franchino di “vendicare” il k.o. dell’andata (unica vittoria stagionale della Libertas) ma che in ogni caso non tiene vivo l’obiettivo play-off, sfumato nel momento stesso in cui il Cailungo, la sera precedente, aveva avuto la meglio sul Tre Fiori. Ora solamente il Faetano è in corsa per contendere ai Rossoverdi l’ultimo pass valevole per l’accesso alla post-season. Il posticipo della Palestra di Acquaviva si sblocca dopo neanche 2’, quando Rossi, servito da rimessa laterale, calcia forte sotto la traversa, facendo rimbalzare la palla un palmo dentro la linea di porta. Francioni fa due tentativi di raddoppio, mancando di poco la porta di Inverardi in entrambe le circostanze. La Libertas si fa pericolosa con la ‘puntata’ di Zanotti dalla distanza: Agostini respinge centralmente e Sammaritani si infila tra le maglie – immobili – del San Giovanni per provare a battere l’estremo rossonero da breve distanza, fallendo però l’intento. Sull’altro fronte, Severi impegna Inverardi con un diagonale scoccato dalla banda e poi, su punizione, colpisce in pieno il palo. La ‘puntata’ di Berardi, che finisce fuori di poco, fa da preludio ad un’altra grande occasione capitata a Severi, che, messo da Zonzini in condizioni ideali di sparo, si fa ipnotizzare da un monumentale Inverardi. La Libertas esce indenne da questa fase di sofferenza e alla prima occasione punisce. Il gol del pari nasce da un calcio di punizione che Sammaritani calcia basso al centro dell’area, là dove Tamagnini si fa trovare pronto per la correzione vincente. Il San Giovanni però non perde tempo a leccarsi le ferite. Nel giro di 2’ Severi recupera palla in zona difensiva e – dopo aver combinato più volte con Volpinari – infila comodamente Inverardi per il punto del nuovo vantaggio rossonero. Fatta la “pace” con il gol, il 99 di Franchino ci prende gusto. Un minuto appena dopo la rete del 2-1, individua Inverardi posizionato fuori dai pali e lo beffa con un pallonetto da centrocampo. È 3-1 all’intervallo.

Zanotti inaugura la ripresa con una rasoiata che non sorprende Agostini. La risposta dei Rossoneri – ieri in casacca azzurra – è in un dribbling-e-tiro di Severi, con palla di poco alta. La deviazione fortuita di Zanotti sulla botta da lontano di Francioni spaventa Inverardi, che poco dopo deve impegnarsi sull’ennesima conclusione di Severi, determinato a raggiungere la tripletta. Ma c’è anche la Libertas, che si fa pericolosa con Tamagnini, bravo ad insinuarsi centralmente tra Berardi e Rossi ma sfortunato nella conclusione: la palla batte sulla faccia interna del palo e attraversa la linea di porta, ma non la supera. Comunque il 14 granata non si perde d’animo e, dopo aver recuperato palla nella zona centrale del campo, si isola in uno-contro-uno in banda e poi elude l’uscita di Agostini con uno “scavino” morbido e letale: Rossi prova a salvare sulla linea, ma senza successo. Il San Giovanni prova subito a scuotersi. E ci riesce. Dopo il destro alto di Volpinari da buona posizione, e la conclusione troppo stretta di Podeschi sul fronte opposto, Agostini mette in movimento Severi, che se ne va a Zanotti e poi fulmina Inverardi con un mancino sotto la traversa. Agostini c’è sulla girata di Sammaritani; poi il duello si rinnova sul rilancio lungo di Inverardi: Sammaritani elude l’uscita di Agostini ma perde per un istante il contatto visivo con la sfera; quando lo ritrova, decide di concludere con il tacco, andando a centimetri da quello che sarebbe stato un gol di pregevolissima fattura. Arriva il momento in cui a Inverardi viene richiesto di salire nella metà campo del San Giovanni. Ed è proprio il portiere granata ad imbucare profondo per Sammaritani, che lavora di sponda per Tamagnini, il cui destro – quasi a botta sicura – viene respinto da un ottimo Agostini. La punizione affilata di Berardi – con palla a millimetri dal palo – e la botta di Severi respinta da Inverardi sono gli ultimi squilli di una gara che consegna al San Giovanni una vittoria utile per il morale ma non per la classifica. Del resto, anche per la Libertas matura una sentenza: l’impossibilità aritmetica di abbandonare l’ultima posizione del Girone Unico.

Questo il quadro completo del 28° turno di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 28. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Cailungo Tre Fiori 14/04 A1: Ercolani – A2: Lerza 3-2 Fiorentino Cosmos Juvenes-Dogana 14/04 A1: Piccoli – A2: Zaghini 2-2 Dogana Domagnano Faetano 14/04 A1: Tonelli – A2: Tura 7-1 Domagnano Tre Penne Murata 14/04 A1: Lerza – A2: Ercolani 4-5 Fiorentino Folgore Fiorentino 14/04 A1: Zaghini – A2: Piccoli 2-1 Dogana Virtus La Fiorita 14/04 A1: Delvecchio – A2: Vandi 1-4 Multieventi San Giovanni Libertas 15/04 A1: Lanuti – A2: Ilie 4-2 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Pennarossa

